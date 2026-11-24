Từ xơ dừa, phụ phẩm nông nghiệp thường bị bỏ đi, nhóm sinh viên Trường ĐH Công Thương TPHCM nghiên cứu chế tạo vật liệu gạc kháng khuẩn, giành giải Nhì khoa học và công nghệ sinh viên năm 2026.

Nhóm sinh viên bắt đầu từ những sợi xơ dừa bị bỏ đi

Trong khi nhiều đề tài hướng đến công nghệ hiện đại, nhóm sinh viên Trương Đạt Khang, Tăng Hòa Nam, Đỗ Ái Phương Ngọc và Nguyễn Thành Nhân (Trường ĐH Công Thương TPHCM) lại chọn nghiên cứu một nguyên liệu quen thuộc là xơ dừa.

Đây là phụ phẩm nông nghiệp phổ biến, thường được dùng làm giá thể trồng cây, đồ thủ công hoặc bị thải bỏ. Qua tìm hiểu tài liệu khoa học, nhóm nhận thấy xơ dừa chứa hàm lượng lignin đáng kể. Hợp chất này có hoạt tính kháng oxy hóa và tiềm năng kháng khuẩn.

Một câu hỏi dần hình thành: Liệu có thể khai thác lignin từ xơ dừa để tạo ra vật liệu phục vụ chăm sóc sức khỏe? Từ đó, nhóm đặt câu hỏi liệu có thể khai thác lignin từ xơ dừa để chế tạo vật liệu phục vụ chăm sóc sức khỏe hay không.

Trương Đạt Khang, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết ngay từ đầu, các thành viên không đặt mục tiêu tìm kiếm một nguyên liệu mới hay đắt đỏ. Nhóm muốn tìm cách khai thác nguồn nguyên liệu quen thuộc này để tạo ra sản phẩm có khả năng ứng dụng thực tiễn.

“Chúng tôi mong muốn tận dụng một nguồn nguyên liệu quen thuộc, tưởng chừng bị bỏ quên, để tạo nên những giá trị mới”, Khang chia sẻ.

Đề tài kết hợp kiến thức hóa học, vật liệu và chăm sóc sức khỏe để tìm hướng ứng dụng mới cho xơ dừa.

Trương Đạt Khang, Tăng Hòa Nam, Đỗ Ái Phương Ngọc và Nguyễn Thành Nhân - nhóm sinh viên Trường ĐH Công Thương TPHCM nghiên cứu về xơ dừa.

Những lần thí nghiệm không như kỳ vọng

Từ ý tưởng ban đầu đến khi hình thành công trình nghiên cứu là hành trình không dễ dàng. Dù lignin có nhiều đặc tính tiềm năng, việc tách chiết, xử lý và đánh giá vật liệu trong phòng thí nghiệm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Nhóm phải thực hiện nhiều thí nghiệm, điều chỉnh điều kiện nghiên cứu và đối chiếu kết quả qua từng lần thử. Có những lần, dù các thông số đã được tính toán kỹ, kết quả thu được vẫn không như dự đoán. Một số thí nghiệm phải lặp lại nhiều lần, buộc các thành viên kiên nhẫn tìm nguyên nhân thay vì nóng vội đi đến kết luận.

Những lần chưa thành công trở thành một phần quan trọng trong quá trình nghiên cứu. Các thành viên phải đọc thêm tài liệu, phân tích từng khả năng, trao đổi với nhau và điều chỉnh cách thực hiện.

Quá trình ấy giúp Khang và các cộng sự hiểu rõ hơn bản chất của nghiên cứu khoa học. Một kết quả chưa đạt không đồng nghĩa với thất bại hoàn toàn, mà còn là dữ liệu để xác định điều gì chưa phù hợp và cần thay đổi ở bước tiếp theo.

Trong hành trình này, hai giảng viên hướng dẫn là ThS. Đoàn Thị Minh Phương và ThS. Võ Phạm Phương Trang hỗ trợ nhóm về chuyên môn. Sự hướng dẫn của hai giảng viên giúp nhóm tháo gỡ khó khăn và hoàn thiện công trình.

Nghiên cứu của nhóm giành giải Nhì khoa học và công nghệ sinh viên năm 2026.

Công trình giành giải Nhì Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2026.

Với Khang, giải thưởng là sự ghi nhận cho quá trình nghiên cứu, nhưng công trình vẫn cần được tiếp tục hoàn thiện. Nhóm mong muốn tiếp tục hoàn thiện quy trình tách chiết lignin từ xơ dừa, đồng thời nghiên cứu sâu hơn về tính an toàn, hiệu quả kháng khuẩn và độ bền của lớp phủ trên vải gạc.

Nhóm cho biết cần thêm thời gian, điều kiện nghiên cứu và sự hợp tác chuyên môn để đánh giá tiềm năng ứng dụng của vật liệu.

Mục tiêu trước mắt của nhóm là tiếp tục kiểm chứng khả năng ứng dụng lignin từ xơ dừa trong chế tạo gạc kháng khuẩn. Nhóm chưa kỳ vọng sản phẩm có thể thay thế ngay các loại gạc y tế hiện nay mà xác định cần tiếp tục kiểm chứng bằng dữ liệu thực nghiệm.

Từ trải nghiệm của mình, Khang cho rằng sinh viên không nhất thiết phải có sẵn một ý tưởng thật lớn mới bắt đầu nghiên cứu. Điều quan trọng là dám theo đuổi câu hỏi mình quan tâm, kiên trì thử nghiệm và không ngại đối diện với những lần chưa thành công.