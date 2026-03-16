Biết sai vẫn làm

Những ngày qua, mạng xã hội dậy sóng vì sản phẩm âm nhạc mới của RichChoi - MV Anh biết mà ngập tràn quảng cáo cá độ.

Sản phẩm này được phát hành từ ngày 13/2 trên kênh YouTube chính thức của RichChoi nhưng không tạo được hiệu ứng, tính đến hiện tại chỉ 350 nghìn lượt xem.

Gần đây, một số khán giả mới phát hiện MV này quảng cáo cá độ và chỉ trích trên mạng xã hội.

Trong vỏn vẹn 2 phút 41 giây của MV, hình ảnh logo nhà cái B. xuất hiện với tần suất dày đặc, rõ nét tại các cảnh quay tòa nhà, đèn chiếu, cảnh trí, vật dụng ăn uống hay quần áo vũ công.

Thậm chí, RichChoi còn đưa tên nhà cái vào phần rap. Câu "Có B. chưa, ok anh có mà" lặp lại 5 lần trong bài rap.

Những hình ảnh, âm thanh trên được nam rapper nhiều lần đăng tải trên các kênh truyền thông xã hội cá nhân như Facebook, TikTok.

RichChoi trở lại với hình ảnh, âm nhạc xuống cấp. Ảnh: Chụp màn hình

Về pháp lý, khoản 1 Điều 7 Luật Quảng cáo 2012 quy định sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh thì đồng thời cấm quảng cáo. Vì vậy, quảng cáo đánh bạc, cá cược mặc nhiên là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Điều 33 Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, cá nhân vi phạm bị phạt từ 50-100 triệu đồng; ngoài ra còn bị buộc gỡ bỏ hoặc xóa nội dung quảng cáo.

Thời gian qua, báo chí phản ánh, lên án mạnh mẽ vấn đề nghệ sĩ quảng cáo cá độ từ MV Anh em trước sau như một của nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng.

Các ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Dương Ngọc Thái, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy và Lưu Hưng lần lượt bị cơ quan chức năng mời làm việc, xử phạt theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, cần nhận định hành vi của rapper RichChoi thuộc trường hợp "cố đấm ăn xôi", coi thường khán giả và bất chấp hậu quả vì tiền. Ca sĩ này buộc phải biết đây hành vi vi phạm pháp luật, sai trái về đạo đức lẫn trách nhiệm của nghệ sĩ đối với cộng đồng.

Tài ít, tật nhiều

RichChoi gây chú ý từ vài bản parody rap trên mạng được cộng đồng underground chú ý. 9X thành danh chủ yếu từ những trận đấu rap ở Dissneeland và không ít giải freestyle lớn nhỏ ở Hà Nội.

Logo nhà cái phi pháp xuất hiện dày đặc trong MV. Ảnh: Chụp màn hình

Nhưng khi càng lên cao, RichChoi càng để lộ khuyết điểm như rap khó nghe, phát âm không chuẩn, không thể rap nhanh, dần trở thành hạn chế lớn trong rap chiến.

Thời còn hoạt động underground, RichChoi đã tai tiếng nổi cộm.

Đi lên từ rap chiến, không ít lần RichChoi và các rapper để mâu thuẫn leo thang, biến cuộc đấu âm nhạc thành ẩu đả ngoài đời thật.

Năm 2018, nhóm của RichChoi và nhóm của rapper Kancc xô xát khiến có người bị thương, phải nhập viện.

Năm 2019, RichChoi được biết đến rộng rãi khi quậy tung một phòng học tại trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội để quay MV. Ca sĩ cùng bạn bè đã xả rác, vẽ bậy, vứt tàn thuốc lá trong phòng học của lớp 10 chuyên Sử.

Khi bị nghi đốt sách giáo khoa, rapper đáp trả với thái độ giễu cợt rằng "giúp các em hóa vàng sách vở, giảm áp lực học tập".

Sau đó, RichChoi tiếp tục gây phẫn nộ khi công khai xúc phạm nhóm BlackPink và dùng rap quấy rối tình dục ca sĩ Jisoo trong một sản phẩm rap chiến.

Đỉnh điểm của vụ ồn ào, RichChoi bị một trang thông tin của Hàn Quốc chỉ trích đích danh, làn sóng bức xúc lan sang các cộng đồng fan của BlackPink và Jisoo trong khu vực.

RichChoi từng có một số tác phẩm tốt trong và sau cuộc thi King of Rap 2020.

RichChoi tài ít, tật nhiều. Ảnh: FBNV

Đó cũng là giai đoạn hiếm hoi RichChoi làm nghề "sạch", chứng minh được thực lực và khả năng làm ra các sản phẩm có giá trị, ý nghĩa với khán giả.

Nhưng có vô số rapper tài năng, tử tế hơn RichChoi đã và đang từ underground lên mainstream hoạt động.

Không như RichChoi, họ làm việc chăm chỉ, kiếm tiền từ các show diễn, sự kiện, quảng cáo... đồng thời tuân thủ quy chuẩn làm nghề của nghệ sĩ mainstream và có ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Sau loạt bê bối trong quá khứ, RichChoi hứa sửa đổi nhưng chưa bao giờ từ bỏ rap tục. Thậm chí, anh mới đây gây chú ý bằng việc quảng cáo cá độ bị pháp luật nghiêm cấm.

Khi vụ quảng cáo cá độ vỡ lở, RichChoi lặng lẽ ẩn/gỡ MV này, không xin lỗi hay giải thích gì thêm. Hành động này dấy lên đồn đoán rằng RichChoi và phía nhà cái đã thanh lý hợp đồng quảng cáo.

Do đó nếu bị phát hiện và chỉ trích, nam rapper cũng như nhiều nghệ sĩ khác thường chọn ẩn/gỡ sản phẩm và giữ im lặng đến khi vụ việc lắng xuống - thái độ thiếu chân thành, cầu thị và coi thường công luận.

Song khác Khánh Phương hay Ưng Hoàng Phúc - những ca sĩ từng có đóng góp nhất định cho một giai đoạn âm nhạc Việt, RichChoi không có nhiều cống hiến đến thế, tựu trung sự nghiệp vẫn là mảng tối lấn át điểm sáng.

Vì vậy, gần như không có lý do để RichChoi tiếp tục hoạt động mainstream mà vẫn duy trì phong cách làm nghề tục tĩu, vô văn hóa, cư xử ngông cuồng và vi phạm pháp luật vì tiền.

Mi Lê