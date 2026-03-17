Những năm gần đây, câu chuyện nghệ sĩ quảng cáo cho các nền tảng cá độ, cờ bạc trực tuyến liên tục trở thành tâm điểm tranh cãi. Không ít gương mặt nổi tiếng đã phải lên tiếng xin lỗi, gỡ bài hoặc thậm chí làm việc với cơ quan chức năng sau khi bị phát hiện liên quan tới các nội dung quảng bá cho dịch vụ bị cấm. Những vụ việc nối tiếp nhau đặt ra câu hỏi lớn: danh tiếng của nghệ sĩ có đang bị biến thành công cụ tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật?

Khi nghệ sĩ trở thành gương mặt quảng cáo cho cá độ

Một trong những vụ việc gây chú ý lớn nhất xảy ra vào năm 2020, khi hàng loạt nghệ sĩ và KOL nổi tiếng đồng loạt xuất hiện trong các hoạt động quảng bá cho một ứng dụng game bị cho là bình phong cho cá cược trực tuyến. Danh sách những người tham gia quảng bá bao gồm các rapper và ca sĩ như Karik, Hoàng Thùy Linh, Dế Choắt, Big Daddy, Bray cùng nhiều streamer nổi tiếng.

Rapper Dế Choắt.

Thời điểm đó, các nghệ sĩ đăng tải hình ảnh tham dự sự kiện ra mắt ứng dụng, chia sẻ bài viết quảng bá trên mạng xã hội, thậm chí giới thiệu đường link của nhà phát hành. Tuy nhiên, sau khi dư luận phản ứng và truyền thông đặt nghi vấn về bản chất của ứng dụng này, nhiều người đã nhanh chóng xóa các bài đăng liên quan.

Không chỉ dừng lại ở việc tham dự sự kiện, mô hình quảng bá của các trang cá cược ngày càng tinh vi. Thay vì quảng cáo trực tiếp, các nền tảng này thường tạo ra những ứng dụng hoặc sản phẩm giải trí vô hại để thu hút người nổi tiếng tham gia, sau đó dùng chính hình ảnh của họ để xây dựng niềm tin với người chơi. Theo các chuyên gia, đây là một hình thức quảng cáo trá hình, khi thương hiệu cá cược được lồng ghép vào nội dung giải trí nhằm tạo cảm giác hợp pháp.

Những chuyến đi "miễn phí" và cái giá của danh tiếng

Hai năm sau, dư luận lại một lần nữa dậy sóng khi nhóm nghệ sĩ trong đó có MLee, Băng Di... sang Hàn Quốc xem trận giao hữu của câu lạc bộ Tottenham Hotspur. Các bài đăng trên mạng xã hội của họ liên tục gắn hashtag và đường dẫn liên quan tới một trang web cá cược trực tuyến.

Rapper RichChoi.

Câu chuyện không chỉ dừng lại ở những chuyến đi hay bài đăng quảng cáo.

Năm 2025, dư luận tiếp tục tranh cãi khi một MV của nhóm ca sĩ Ngũ Hổ Tướng gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái, Lưu Hưng xuất hiện logo của website cá độ. Sau khi bị phát hiện, các nghệ sĩ đã phải lên tiếng giải thích và xin lỗi, đồng thời cơ quan chức năng đã mời những người liên quan lên làm việc để xác minh.

Những ngày qua, mạng xã hội dậy sóng vì sản phẩm âm nhạc mới của Á quân King of Rap 2020 RichChoi - MV Anh biết mà ngập tràn quảng cáo cá độ.

Trong MV dài 2 phút 41 giây của MV, hình ảnh logo nhà cái B. xuất hiện với tần suất dày đặc, rõ nét tại các cảnh quay tòa nhà, đèn chiếu, cảnh trí, vật dụng ăn uống hay quần áo vũ công.

Thậm chí, RichChoi còn đưa tên nhà cái vào phần rap. Câu "Có B. chưa? ok anh có mà" lặp lại 5 lần trong bài rap.

Những vụ việc liên tiếp cho thấy ranh giới giữa quảng cáo hợp pháp và quảng bá cho hoạt động bị cấm đang ngày càng mong manh trong môi trường mạng xã hội.

Trách nhiệm của người nổi tiếng

Trong thời đại mạng xã hội, ranh giới giữa nghệ sĩ và "người có ảnh hưởng" ngày càng mờ nhạt. Một bài đăng của nghệ sĩ không chỉ là chia sẻ cá nhân mà còn có thể trở thành thông điệp quảng cáo với sức lan tỏa lớn.

Chính vì vậy, mỗi lời giới thiệu, mỗi đường link hay hashtag đi kèm bài đăng đều có thể ảnh hưởng tới nhận thức của người hâm mộ. Khi những nội dung đó liên quan đến cá cược hay cờ bạc, hậu quả không chỉ dừng lại ở hình ảnh cá nhân của nghệ sĩ mà còn liên quan đến trách nhiệm xã hội.

Thực tế cho thấy không ít nghệ sĩ đã phải trả giá bằng uy tín khi vướng vào các vụ quảng cáo sai phạm. Và trong thời đại thông tin lan truyền nhanh chóng, một lời xin lỗi đôi khi không thể dễ dàng xóa đi những hệ lụy đã gây ra.

Có lẽ, bài học lớn nhất từ những vụ việc này là: danh tiếng có thể mang lại sức ảnh hưởng nhưng cũng đi kèm với trách nhiệm. Khi danh tiếng trở thành “công cụ” quảng cáo cho những dịch vụ bị cấm, cái giá phải trả không chỉ là tiền phạt mà còn là niềm tin của công chúng.

Vấn đề người nổi tiếng quảng cáo cá cược không chỉ xảy ra ở Việt Nam. Trên thế giới, nhiều quốc gia đã phải siết chặt quy định sau khi phát hiện hàng loạt ngôi sao thể thao và giải trí tham gia quảng bá cho các nền tảng cá độ. Tại Anh, các chiến dịch quảng cáo cá cược gắn với hình ảnh cầu thủ bóng đá từng gây tranh cãi lớn vì nguy cơ thúc đẩy tệ nạn cờ bạc trong giới trẻ. Chính phủ nước này đã phải ban hành các quy định hạn chế quảng cáo cá cược trong các sự kiện thể thao và trên truyền hình vào khung giờ dành cho trẻ em. Ở Australia, các cơ quan quản lý cũng từng phạt nhiều công ty cá cược vì sử dụng người nổi tiếng trong quảng cáo nhằm thu hút người chơi trẻ tuổi. Một số chiến dịch thậm chí bị buộc phải dừng phát sóng sau khi bị chỉ trích vì khuyến khích hành vi đánh bạc.