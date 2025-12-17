Thị trường bộ nhớ tiếp tục căng thẳng đang tạo áp lực trực tiếp lên thị trường máy tính cá nhân. Theo Economic Daily News - tờ báo kinh tế đầu tiên và lớn nhất Đài Loan (Trung Quốc), Acer và ASUS đồng loạt xác nhận sẽ “phản ánh chi phí ở mức độ phù hợp”, đồng nghĩa với việc giá PC sẽ tăng trong thời gian tới. Đồng thời, hai ông lớn này sẽ điều chỉnh danh mục sản phẩm để thích ứng với biến động nguồn cung RAM.

Chia sẻ với báo chí bên lề hội nghị lần thứ 18 của Hiệp hội Máy tính Đài Loan hôm 15/12, Chủ tịch Acer Chen Junsheng cho biết giá sản phẩm trong quý I năm sau chắc chắn khác so với quý IV năm nay, song thách thức lớn nhất nằm ở khâu báo giá từ quý II.

Theo ông, giá bộ nhớ thay đổi gần như mỗi ngày, trong khi chu kỳ giao hàng sang châu Âu kéo dài hai đến ba tháng, khiến việc chốt giá bán trở nên đặc biệt khó khăn.

Để đảm bảo nguồn cung, lãnh đạo Acer tiết lộ vừa trực tiếp làm việc với Micron với mục tiêu giành thêm hạn ngạch bộ nhớ.

Áp lực tăng giá không chỉ dừng ở thị trường tiêu dùng. Trên thị trường xuất hiện thông tin Dell dự kiến tăng mạnh giá máy tính thương mại, có mẫu tăng tới 30%.

Trước bối cảnh đó, Acer và ASUS, vốn giữ thái độ thận trọng, cũng thừa nhận xu hướng tăng giá là khó tránh.

Cùng ngày, đồng CEO ASUS Hu Shubin cho rằng thời điểm và mức độ điều chỉnh còn phụ thuộc phản ứng của kênh phân phối và người tiêu dùng, do chi phí đầu vào của mỗi hãng khác nhau.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc phản ánh chi phí là “điều tất yếu” và ASUS sẽ linh hoạt điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, giá bán theo diễn biến thị trường.

Theo phân tích của Acer, giá bộ nhớ đã tăng khoảng 3-50% từ quý III sang quý IV năm nay. Dù RAM chỉ chiếm khoảng 8-10% chi phí vật liệu (BOM) của laptop, mức tăng này vẫn khiến tổng chi phí đội lên khoảng 2-3%.

Ngoài câu chuyện giá bán, khó khăn lớn còn đến từ các hợp đồng thương mại dài hạn kéo dài một đến hai năm, trong khi giá bộ nhớ biến động liên tục, khiến việc giữ ổn định giá gần như bất khả thi.

Để ứng phó, các hãng PC bắt đầu thay đổi thiết kế và cấu hình. Lãnh đạo Acer thừa nhận đã xuất hiện hiện tượng laptop từ 16 GB giảm xuống 8 GB, hoặc từ 32 GB xuống 16 GB, khi giá RAM tăng mạnh từ nửa cuối năm nay.

ASUS cũng cho biết sẽ linh hoạt phối hợp các cấu hình từ phổ thông đến cao cấp, điều chỉnh CPU, bộ nhớ và các tổ hợp phần cứng để cân bằng chi phí và nhu cầu thị trường.

Theo hãng nghiên cứu TrendForce, kỳ vọng giá bộ nhớ tiếp tục tăng trong quý I/2026 đang đẩy các sản phẩm đầu cuối, bao gồm smartphone và notebook, vào bài toán chi phí khó khăn.

Trong ngắn hạn, thị trường laptop tiêu dùng vẫn có thể trụ nhờ tồn kho thành phẩm và bộ nhớ giá thấp. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, xu hướng hạ cấu hình hoặc tăng giá là khó tránh và thị trường PC có thể bước vào giai đoạn điều chỉnh giá rõ rệt từ quý II/2026.

Dù vậy, Acer cho rằng tình trạng thiếu hụt bộ nhớ có cơ hội hạ nhiệt. Khi các nhà sản xuất bộ nhớ tại đại lục tăng nguồn cung từ năm sau, ít nhất thị trường nội địa Trung Quốc có thể được bổ sung một phần, qua đó giảm áp lực chung lên thị trường toàn cầu.

