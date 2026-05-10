"Sau trận hòa vất vả 1-1 ở ngày ra quân trước U17 UAE, U17 Hàn Quốc phải nhập cuộc với sự quyết tâm lớn khi gặp U17 Việt Nam ở lượt trận thứ 2 bảng C, VCK U17 châu Á", AFC đánh giá.

Theo AFC, U17 Hàn Quốc cũng chịu nhiều áp lực ở trận đấu này bởi phải giành chiến thắng nếu không sẽ gặp nhiều khó khăn để đi tiếp. Trong khi đó, U17 Việt Nam có thể giành vé vào tứ kết sớm trước 1 vòng đấu, đồng thời cũng là suất dự World Cup 2026, một khi giành trọn 3 điểm.

Trước trận gặp U17 Hàn Quốc, chắc chắn thầy trò HLV Cristiano Roland nghiên cứu rất kỹ về đối thủ. Theo thống kê, ở trận hòa U17 UAE, U17 Hàn Quốc kiểm soát bóng gần 70% và tung ra tới 21 cú sút về phía khung thành đối phương. Dù vậy, phải tới phút 88, Ahn Joo Wan mới ghi bàn gỡ hòa 1-1.

U17 Việt Nam tự tin đối đầu U17 Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Những vấn đề mà U17 Hàn Quốc gặp phải cần được các cầu thủ U17 Việt Nam khai thác. Thủ quân Đăng Khoa nhấn mạnh: "U17 Hàn Quốc là đội bóng sở hữu nền tảng thể lực và kỹ thuật rất tốt. Tôi cùng các đồng đội ở hàng phòng ngự chủ động nghiên cứu kỹ đối thủ để có sự chuẩn bị tốt nhất".

Theo Đăng Khoa, điều quan trọng nhất mà U17 Việt Nam cần thể hiện trong trận đấu tới là sự tập trung và tính kỷ luật chiến thuật: “Trận đấu với U17 Hàn Quốc vô cùng khó khăn. U17 Việt Nam cần thực hiện tốt đấu pháp mà Ban huấn luyện đề ra”.

Trong buổi tập chiều 9/5, HLV Cristiano Roland cùng các cộng sự tiếp tục củng cố các nội dung chiến thuật cho trận gặp U17 Hàn Quốc, tập trung vào phối hợp tấn công, tổ chức phòng ngự, chuyển đổi trạng thái và dứt điểm cầu môn. U17 Việt Nam có trạng thái thể lực và tinh thần tốt, sẵn sàng bước vào trận đấu quan trọng với U17 Hàn Quốc, diễn ra vào lúc 23h00 ngày 10/5.

Xem độc quyền Giải vô địch U17 Châu Á, từ 5/5 đến 23/5 trên TV360 tại https://tv360.vn