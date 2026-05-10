Tiến gần hơn vé U17 World Cup

Về lý thuyết, U17 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đoàn quân của HLV Cristiano Roland. Đội bóng trẻ xứ kim chi sở hữu nền tảng đào tạo hàng đầu châu Á, tư duy chiến thuật hiện đại cùng chất lượng cầu thủ đồng đều ở mọi tuyến. Ngay cả khi vừa bị U17 UAE cầm hòa, sức mạnh của U17 Hàn Quốc vẫn là điều không cần bàn cãi.

Trong khi đó, U17 Việt Nam bước vào giải với vị thế của một tập thể bị đánh giá thấp hơn. Nhưng bóng đá trẻ luôn có chỗ cho những bất ngờ, đặc biệt khi khoảng cách chuyên môn không còn quá xa như trước. Điều quan trọng nhất lúc này là U17 Việt Nam đã tạo được niềm tin sau màn trình diễn được tổ chức tốt và đầy kỷ luật ở trận mở màn.

U17 Việt Nam (áo trắng) đang đầy tự tin ở VCK U17 châu Á 2026

Một chiến thắng trước U17 Hàn Quốc dĩ nhiên sẽ là cú sốc lớn của giải đấu, đồng thời đưa U17 Việt Nam đến rất gần tấm vé dự U17 World Cup. Nhưng ngay cả một kết quả hòa cũng đủ để đoàn quân của HLV Roland chiếm lợi thế cực lớn trong cuộc đua đến Qatar vào cuối năm.

Tất nhiên, từ mục tiêu đến hiện thực luôn là khoảng cách rất lớn. U17 Hàn Quốc sẽ tạo ra áp lực lớn cả về tốc độ lẫn cường độ tranh chấp. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể khiến mọi nỗ lực tan biến. Nhưng ít nhất, trước giờ bóng lăn, U17 Việt Nam có quyền hy vọng.

Chỉ cần U17 Việt Nam là chính mình

Trong số 17 trận bất bại liên tiếp suốt 2 năm qua, sai số cá nhân của hàng thủ U17 Việt Nam là tương đối thấp, nhưng chẳng có nghĩa không có. Ngay ở chiến thắng trước U17 Yemen đã từng xuất hiện, nên khi đấu U17 Hàn Quốc bắt buộc phải hạn chế tối đa điều này.

Quan trọng không kém là cách triển khai bóng từ phần sân nhà. Trong nhiều thời điểm, U17 Việt Nam vẫn còn những pha chuyền ngang hoặc xử lý thiếu an toàn trước áp lực pressing. Nếu không cải thiện điều này, sức ép từ U17 Hàn Quốc sẽ khiến hệ thống phòng ngự rơi vào trạng thái bị động liên tục.

Để hoàn toàn có thể nghĩ đến kết quả tốt trước U17 Hàn Quốc

Nhưng ngược lại, nếu vượt qua được lớp pressing đầu tiên, cơ hội phản công sẽ xuất hiện. U17 Hàn Quốc thường đẩy đội hình lên rất cao, và đó có thể là khoảng trống để các cầu thủ giàu tốc độ của U17 Việt Nam khai thác.

Điều đáng chờ đợi nhất nằm ở bản lĩnh của các nhà vô địch U17 Đông Nam Á. Suốt 2 năm qua, dưới thời HLV Roland, lứa U17 Việt Nam đã được rèn giũa qua rất nhiều trận đấu quốc tế với các đối thủ mạnh. Chuỗi trận bất bại kéo dài không đơn thuần là con số thống kê, mà phản ánh sự trưởng thành về tâm lý thi đấu.

Đó là lý do người hâm mộ đang đặt niềm tin vào khả năng tạo bất ngờ của U17 Việt Nam. Không ai nói chiến thắng hay một trận hòa trước U17 Hàn Quốc là dễ dàng. Nhưng nếu chơi với sự tỉnh táo, kỷ luật và tự tin như từng thể hiện, giấc mơ World Cup hoàn toàn có thể tiến thêm một bước nữa.

Xem độc quyền Giải vô địch U17 Châu Á, từ 5/5 đến 23/5 trên TV360 tại https://tv360.vn