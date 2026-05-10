VCK U17 châu Á 2026 đã sớm xác định ba đại diện đầu tiên của châu lục giành quyền tham dự U17 World Cup. Sau hai lượt trận vòng bảng, Saudi Arabia, Tajikistan và Nhật Bản đều thể hiện phong độ ấn tượng để chính thức có mặt ở tứ kết, đồng thời sở hữu tấm vé tới sân chơi thế giới.

Tại bảng A, chủ nhà Saudi Arabia tiếp tục khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 2-0 trước U17 Thái Lan. Đây là thắng lợi thứ hai liên tiếp của đội bóng Tây Á, giúp họ có 6 điểm tuyệt đối và sớm hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Ba đại diện đầu tiên của châu Á giành vé dự World Cup U17 - Ảnh: AFC

Với lợi thế sân nhà cùng lối chơi giàu tốc độ, Saudi Arabia cho thấy họ không chỉ hướng tới vé World Cup mà còn là ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Cũng ở bảng A, U17 Tajikistan đánh bại U17 Myanmar với tỷ số 1-0 để cùng có 6 điểm sau hai lượt trận. Kết quả này giúp Tajikistan chắc chắn góp mặt ở vòng tứ kết, qua đó trở thành đội tiếp theo giành vé dự U17 World Cup.

Tại bảng B, U17 Nhật Bản cũng sớm chứng minh vị thế của một ông lớn bóng đá trẻ châu Á. Chiến thắng 2-1 trước U17 Trung Quốc giúp đội bóng xứ mặt trời mọc có mặt ở tứ kết và chính thức đoạt vé World Cup.

Trong khi đó, U17 Indonesia rơi vào thế khó. Sau chiến thắng bất ngờ trước U17 Trung Quốc ở lượt đầu, đội bóng xứ vạn đảo thua U17 Qatar 0-2. Muốn đi tiếp, Indonesia buộc phải có kết quả khả quan trước Nhật Bản ở lượt cuối, đồng thời chờ Qatar sảy chân trước Trung Quốc.

