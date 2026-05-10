Trên sân tập King Abdullah Sports City, bàn thắng duy nhất của Asadbek Makhtumov được ghi ngay trong hiệp 1 giúp U17 Tajikistan giành chiến thắng 1-0 trước U17 Myanmar.

Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của U17 Tajikistan, qua đó chính thức đoạt vé vào tứ kết U17 châu Á 2026, đồng thời giành quyền dự World Cup tại Qatar.

Trận đấu diễn ra với thế trận nhỉnh hơn thuộc về các cầu thủ trẻ Tajikistan. Muhammadjon Mirahmadov có cơ hội nhưng dứt điểm không trúng đích.

U17 Tajikistan giành vé World Cup sớm. Ảnh: AFC

Đến phút 28, dấu ấn của Makhtumov được thể hiện để đưa đội nhà vượt lên dẫn trước.

Từ đường chuyền vượt tuyến chuẩn xác của Mustafo Hasanbekov, Makhtumov xử lý kỹ thuật, xoay người vượt qua hàng thủ Myanmar rồi dứt điểm mũi chân trái vào góc dưới khung thành.

U17 Myanmar phản ứng ngay lập tức. Đại diện Đông Nam Á suýt gỡ hòa chỉ hơn 1 phút sau. Nyi Nyi Thant tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm, bóng đi sạt xà ngang.

Không lâu sau đó, vẫn là Nyi Nyi Thant có cơ hội nhưng cú dứt điểm của anh lại đi đúng vào vị trí thủ môn Abubakr Rahmonqulov, trong tình huống lộn xộn ở khu vực 5m50.

U17 Myanmar bị loại. Ảnh: AFC

Sang hiệp 2, U17 Tajikistan liên tục ép sân. Tuy vậy, lần lượt Munavar Anvarzod rồi Parviz Sanginov đều dứt điểm không thành công.

Makhtumov lẽ ra có thể định đoạt trận đấu ở phút 83 khi được Anvarzod chọc khe đối mặt thủ môn. Trong thời gian bù giờ, sóng gió không ngừng trôi qua trước khung thành U17 Myanmar nhưng không có thêm bàn thắng.

Bảng A chính thức ngã ngũ khi U17 Tajikistan cùng U17 Saudi Arabia đi tiếp với 6 điểm tuyệt đối. U17 Myanmar sẽ đá trận thủ tục để tránh vị trí chót bảng với U17 Thái Lan, trước khi cả hai cùng lên máy bay ra về.

Ghi bàn: Makhtumov 28’.