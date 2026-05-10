Thắng U17 Yemen trong trận ra quân VCK U17 châu Á, U17 Việt Nam chạm trán U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2 bảng C. Đây được xem là thử thách lớn nhất với thầy trò HLV Cristiano Roland trong hành trình chinh phục tấm vé vào tứ kết, đồng thời cũng là suất dự World Cup 2026.

Trước trận đấu rất quan trọng này, HLV Cristiano Roland truyền sự quyết tâm, tự tin với các học trò. Theo chiến lược gia người Brazil, dù gặp đối thủ mạnh nhất bảng đấu, nhưng nếu U17 Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ, tuân thủ đấu pháp, sẽ làm nên bất ngờ.

HLV Cristiano Roland truyền sự tự tin với các học trò. Ảnh: VFF

Thực tế đây không phải là lời nói suông của HLV Cristiano Roland, mà hoàn toàn có cơ sở. U17 Việt Nam là một tập thể gắn kết, kỷ luật và lối chơi mang bản sắc riêng. Cách đây 1 năm, U17 Việt Nam từng cầm hòa các đối thủ rất mạnh như Nhật Bản, UAE và Australia tại giải U17 châu Á 2025, vì thế không phải e ngại trước U17 Hàn Quốc, khi các cầu thủ có sự trưởng thành vượt bậc.

Ở trận ra quân, U17 Việt Nam thắng vất vả trước U17 Yemen, nhưng vẫn cho thấy nhiều điểm tích cực. Với các cầu thủ trẻ, việc thi đấu với sự kỷ luật, chiến đấu tới phút cuối là điều mà HLV Cristiano Roland rất hài lòng. Thuyền trưởng U17 Việt Nam cũng khẳng định các học trò của mình còn chơi hay hơn nữa ở trận gặp U17 Hàn Quốc và những trận tiếp theo tại giải.

So với U17 Hàn Quốc, rõ ràng Nguyễn Lực và các đồng đội có tâm lý thoải mái hơn. Đặc biệt, động lực rất lớn với U17 Việt Nam chính là tấm vé lịch sử tham dự World Cup, nếu giành chiến thắng ở lượt trận thứ 2.

U17 Việt Nam có thể tạo nên bất ngờ. Ảnh: VFF

Về lối chơi, HLV Cristiano Roland và các học trò nghiên cứu kỹ về đối thủ. Trong trận mở màn, U17 Hàn Quốc dù kiểm soát bóng và nhiều cơ hội, nhưng hàng công thiếu hiệu quả, trong khi hàng phòng ngự thường xuyên dâng cao để lộ khoảng trống. U17 UAE hòa U17 Hàn Quốc nhờ lối chơi phòng ngự phản công, thì U17 Việt Nam cũng có thể làm được, thậm chí vượt sự kỳ vọng là giành 3 điểm.

Dĩ nhiên đây là trận đấu rất khó khăn, đòi hỏi U17 Việt Nam phải có một trận thi đấu hết khả năng, phân phối sức lực hợp lý trước đối thủ có thể hình, thể lực tốt hơn. Một điều quan trọng không kém là sự tự tin của các cầu thủ trẻ. Các đàn anh U23 Việt Nam từng đánh bại U23 Hàn Quốc ở VCK U23 châu Á 2026, thì U17 Việt Nam cũng có thể tạo nên bất ngờ.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc lăn bóng vào lúc 23h ngày 10/5.

