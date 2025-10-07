6/10 là ngày cuối theo thời hạn mà FIFA cho phép Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo, Jon Irazabal kháng cáo.

Theo Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul, AFC giữ lập trường trung lập cho đến khi có kết quả kháng cáo cuối cùng theo quy định của FAM.

Tuyển Malaysia có thể bị xử thua 0-3 ở trận thắng tuyển Việt Nam 4-0. Ảnh: Hải Hoàng

Hiện tại, FAM vẫn chưa đệ đơn kháng cáo lên FIFA, về vụ 7 cầu thủ nhập tịch được cho là gian lận hồ sơ. Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman cho biết, kháng cáo của FAM chỉ bắt đầu sau khi nhận được toàn bộ tài liệu chính thức từ phía FIFA.

Theo quy định, FAM có thể kháng cáo lên Ủy ban Phúc thẩm FIFA, và cuối cùng là Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Hạn chót mà CAS đưa ra kết luận chính thức là 21 ngày kể từ khi nhận kháng cáo từ phía FAM.

Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul cho biết: “Sau khi Ủy ban Phúc thẩm của FIFA đưa ra quyết định về kết quả kháng cáo, FAM có 10 ngày tiếp theo để thông báo rằng họ có muốn đưa vấn đề lên CAS hay không?”.

Quyết định của CAS là cơ sở để AFC đưa ra án phạt chính thức cho FAM. Điều này cũng có nghĩa AFC sẽ phải chờ đợi toàn bộ quy trình nói trên diễn ra, trong khoảng 1 tháng tới.

Trong thời gian kháng cáo, tuyển Malaysia không được sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch bị cấm nhưng vẫn được phép thi đấu bình thường. Nếu phía FAM kháng cáo thất bại, tuyển Malaysia có thể bị xử thua 0-3 ở các trận cầu thủ nhập tịch gian lận hồ sơ thi đấu, trong đó có trận thắng tuyển Việt Nam 4-0 hồi tháng 6, thậm chí có thể bị cấm thi đấu có thời hạn ở các giải đấu của AFC.