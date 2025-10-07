FIFA vừa công bố kết luận gây chấn động liên quan đến vụ gian lận hồ sơ cầu thủ nhập tịch của bóng đá Malaysia. Theo điều tra, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã sử dụng giấy tờ giả trong quá trình hợp thức hóa quốc tịch cho 7 cầu thủ gốc nước ngoài.

Cuộc điều tra được mở sau trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 hôm 10/6/2025, khi xuất hiện khiếu nại về tốc độ bất thường trong việc nhập tịch một số cầu thủ.

Danh sách 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" của Malaysia đang khiến bóng đá Đông Nam Á rúng động - Ảnh: Asenan Football

Kết quả cho thấy, hồ sơ của FAM đã khai man nguồn gốc ông bà của các cầu thủ, biến những quê hương thật sự tại Argentina, Tây Ban Nha, Brazil và Hà Lan thành các địa chỉ giả tại Malaysia.

FIFA khẳng định không ai trong số 7 cầu thủ này đủ điều kiện khoác áo tuyển Malaysia theo luật. Các tài liệu được FAM cung cấp đều chứa thông tin sai sự thật.

Hiện vụ việc đang trong quá trình kháng cáo và nhiều khả năng sẽ được đưa ra Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) xem xét. Bên cạnh đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng sẽ cân nhắc hình phạt nếu Malaysia bị xác định vi phạm quy định thi đấu.

Ngay lập tức, FAM cho biết sẽ tiến hành nộp đơn kháng cáo thông qua các kênh pháp lý được chỉ định, đồng thời khẳng định tất cả giấy tờ và bằng chứng liên quan đã sẵn sàng gửi đến FIFA qua đường chính thức.

Tuyển Việt Nam chịu thất bại 0-4 trước Malaysia với dàn cầu thủ nhập tịch - Ảnh: Hải Hoàng

Trong thông cáo, FAM nhấn mạnh đang xem xét nghiêm túc những cáo buộc liên quan đến “giả mạo hồ sơ” hoặc cố tình né tránh quy định về điều kiện thi đấu. Tuy nhiên, FAM khẳng định chưa có bằng chứng cụ thể nào chứng minh cho những cáo buộc mà FIFA đưa ra.

FAM cho biết: “Khi nhận được tài liệu này, FAM sẽ chính thức nộp đơn kháng cáo thông qua các kênh pháp lý được chỉ định. FAM cũng muốn đính chính lại rằng tất cả các giấy tờ cũng như bằng chứng hỗ trợ liên quan đến vấn đề này đều được hoàn tất và sẵn sàng nộp cho FIFA ngay lập tức thông qua các kênh chính thức”.

Đây được xem là bê bối lớn, làm rung chuyển làng bóng đá Đông Nam Á và đe dọa uy tín bóng đá Malaysia trên trường quốc tế.