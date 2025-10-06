Trước buổi tập chiều 6/10, Tiến Linh đã có cuộc gặp nhanh với giới truyền thông, cũng như chia sẻ những thông tin về tuyển Việt Nam.

"Hai trận đấu với Nepal là bước chạy đà mới cho tuyển Việt Nam vì đội hình hiện đang có sự xen kẽ giữa các cầu thủ mới và kinh nghiệm.

Dù là mới lần đầu tiên lên tập trung, nhưng các cầu thủ trẻ đang thể hiện rất rõ sự khát khao và tinh thần muốn chứng minh bản thân. Đây đều là những cầu thủ tiềm năng của bóng đá Việt Nam.

Tiến Linh khẳng định tuyển Việt Nam sẽ khác khi tái đấu Malaysia. Ảnh: Hữu Hà

Tôi tin rằng hai trận đấu tới sẽ mang lại cho các bạn ấy nhiều bài học quý giá để làm hành trang trong tương lai. Hy vọng rằng các cầu thủ trẻ sẽ mang đến diện mạo mới cho đội tuyển" – chân sút số 1 ở tuyển Việt Nam chi biết.

Về mục tiêu, tiền đạo nội đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở V-League mùa 2025/26 cho biết sẽ cố gắng giành trọn số điểm tối đa trong 2 trận đấu gặp Nepal tới đây, cũng như chiến thắng Lào ở lượt về (lượt đi tuyển Việt Nam đã thắng 5-0), đồng thời đòi nợ Malaysia.

“Tôi tin rằng toàn đội đều đang có sự quyết tâm và khát khao để giành lấy tấm vé góp mặt tại VCK Asian Cup 2027” – Tiến Linh quyết tâm.

Nói về Malaysia đang đối mặt với những án phạt từ FIFA, tiền đạo tuyển Việt Nam cho rằng: “Đây là vấn đề của FIFA, AFC, còn riêng với chúng tôi thì việc tập trung chuẩn bị cho các trận đấu với Nepal là quan trọng hơn. Malaysia có bị cấm thi đấu hay không không phải là điều mà các cầu thủ tuyển Việt Nam quá bận tâm.

Liên quan đến tình hình đội tuyển ở buổi tập thứ 2 (chiều 6/10), Đức Chiến đã vắng mặt. Ảnh: Hữu Hà

Nói về trận lượt đi, Tiến Linh đánh giá: “Các cầu thủ nhập tịch bên phía Malaysia có chuyên môn rất tốt. Ở trận lượt đi, toàn đội đã chơi rất kiên cường, đã cố gắng hết sức nhưng rất tiếc vẫn để thua với tỉ số cách biệt. Tôi tin rằng khi có cơ hội gặp lại Malaysia vào tháng 3 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác".

Liên quan tới sự chuẩn bị cho trận đấu gặp Nepal vào ngày 7/10, HLV Kim Sang Sik vẫn chưa có đầy đủ quân số, khi ngoài Bùi Tiến Dũng còn có thêm Đức Chiến vắng mặt.

Theo thông tin từ các bác sĩ, bộ đôi cầu thủ từng là đồng đội trong màu áo Thể Công Viettel vắng mặt là bởi cần hồi phục sau khi vừa trải qua những vòng đấu căng thẳng ở V-League.