Sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi suất, hai "ông lớn" Agribank và BIDV đã công bố các chương trình cho vay ưu đãi, với mức giảm lãi suất lên tới 2%/năm ở một số nhóm khách hàng.

Agribank và BIDV vừa công bố giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay khách hàng, trong đó tập trung giảm từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

Agribank cho biết, từ ngày 19/10, ngân hàng triển khai chương trình giảm lãi suất cho vay tối đa 2%/năm so với mức thông thường, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và khách hàng sản xuất, kinh doanh. Chính sách này nhằm giảm chi phí vốn, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân duy trì, mở rộng hoạt động.

Bên cạnh chương trình giảm lãi suất, Agribank tiếp tục triển khai chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 70.000 tỷ đồng, thực hiện từ tháng 8/2026 đến năm 2028. Chương trình dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các lĩnh vực ưu tiên và những động lực tăng trưởng mới, với lãi suất thấp hơn 1-2%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của Agribank.

Đến nay, dư nợ cho vay của Agribank đạt hơn 2,1 triệu tỷ đồng, tăng 8,8% so với đầu năm. Riêng trong tháng 9/2026, dư nợ tín dụng tăng khoảng 36.000 tỷ đồng.

Ngân hàng cho biết, đến nay dư nợ cho vay ưu đãi đạt khoảng 275.000 tỷ đồng với lãi suất cho vay bình quân khoảng 6,6%/năm, thấp hơn khoảng 2-2,5% so với lãi suất cho vay thông thường; mức giảm thu nhập lãi của Agribank lên tới 6.000 tỷ đồng.

Agribank giảm lãi suất 2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Trong khi đó, BIDV đang thực hiện chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất cho vay chỉ từ 6%/năm. Mức lãi suất này giảm tới 2%/năm so với mức lãi suất cho vay thông thường, tùy theo kỳ hạn và lĩnh vực vay vốn.

Chương trình được triển khai trên toàn hệ thống BIDV từ ngày 15/10, áp dụng đối với các khoản vay ngắn hạn bằng VNĐ, tập trung vào các ngành, lĩnh vực phù hợp với định hướng ưu tiên của Chính phủ trên cơ sở đáp ứng các điều kiện của chương trình và quy định cấp tín dụng của BIDV.

Dự kiến từ hôm nay (19/10), sẽ có thêm các ngân hàng công bố giảm lãi suất cho vay.

Trước đó, một số ngân hàng thương mại cũng đã công bố các chương trình ưu đãi lãi suất.

OCB giảm lãi suất cho vay đến 2%/năm cho khách hàng Hội viên OCB Priority Banking từ ngày 6/10 đến 31/12/2026. Đối với khách hàng thông thường, OCB giảm 1,5%/năm lãi suất cho vay cũng trong khoảng thời gian này.

Saigonbank đang triển khai gói cho vay ngắn hạn với lãi suất từ 9%/năm, ngân hàng công bố gói lãi suất cho vay ưu đãi đặc biệt chỉ 7,5%/năm, gói lãi suất cố định tối thiểu 12 tháng từ 11%/năm.

Ngoài ra, Saigonbank áp dụng cho vay lãi suất từ 5,8%-6,8%/năm đối với khách hàng tham gia chương trình OCOP. Đối với một số ngành, lĩnh vực có vai trò quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Saigonbank đưa ra lãi suất cho vay ngắn hạn từ 8%/năm, cho vay trung - dài hạn từ 9,5%/năm.

Ngày 18/10, NHNN đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện hàng loạt nhiệm vụ cấp bách nhằm đảm bảo an toàn hệ thống và góp phần ổn định thị trường tiền tệ.

Theo đó, các ngân hàng phải giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, không chạy đua tăng lãi suất huy động gây cạnh tranh không lành mạnh và bất ổn thị trường. Đồng thời, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai giải pháp giảm lãi suất cho vay 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.