Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng giảm lãi suất huy động tối thiểu 0,5%/năm kỳ hạn từ 6 tháng, tuyệt đối không đua tăng lãi suất huy động, cạnh tranh không lành mạnh, gây bất ổn đến an ninh tài chính tiền tệ.

Yêu cầu giảm ngay lãi suất huy động và cho vay

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành văn bản số 9608 ngày 18/10/2026 về triển khai các giải pháp hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo đó, NHNN yêu cầu các TCTD thực hiện hàng loạt nhiệm vụ cấp bách nhằm đảm bảo an toàn hệ thống và góp phần ổn định thị trường tiền tệ:

Trước mắt, điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, tuyệt đối không đua tăng lãi suất huy động, cạnh tranh không lành mạnh, gây bất ổn đến an ninh tài chính – tiền tệ; giảm lãi suất cho vay khách hàng, trong đó tập trung giảm từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

Thực hiện các giải pháp hướng nguồn vốn tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng kinh tế; cấp tín dụng liên quan đến triển khai các công trình, dự án trọng điểm, các ngành, lĩnh vực cần khuyến khích theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường hợp vốn để cấp tín dụng đối với các dự án lớn; tuyệt đối không hạ chuẩn điều kiện cấp tín dụng, không đánh đổi chất lượng tín dụng để tăng quy mô tín dụng.

NHNN yêu cầu TCTD giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất huy động kỳ hạn từ 6 tháng. Ảnh: Nam Khánh.

Xem xét lại room tín dụng với ngân hàng không tuân thủ

NHNN yêu cầu TCTD kiểm soát chặt chẽ hoạt động cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, các khách hàng, nhóm khách hàng có dư nợ lớn, trong đó, chú trọng theo dõi nhóm sở hữu trên 5% vốn điều lệ của khách hàng, chung tài sản bảo đảm (TSBĐ), chung một chủ sở hữu TSBĐ, tập trung vốn vào cùng một dự án, có chung nguồn trả nợ,

Kiểm soát chặt chẽ việc cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân với các nhu cầu vốn để thanh toán tiền góp vốn/chuyển nhượng vốn góp;…

Rà soát quy định nội bộ liên quan đến công tác phân loại nợ, trích lập dự phòng, không để xảy ra tình trạng che giấu nợ xấu hoặc chậm ghi nhận rủi ro, bảo đảm việc trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ, kịp thời theo quy định…

Các TCTD không tuân thủ và không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN về lãi suất, hoặc có hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây bất ổn thị trường sẽ bị xem xét lại chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong thời gian còn lại của năm 2026 và giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng thấp năm 2027; Yêu cầu thực hiện một hoặc một số tỷ lệ bảo đảm an toàn cao hơn mức quy định.