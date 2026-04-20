Một phòng giao dịch Agribank

Điều chỉnh lãi suất linh hoạt và quyết liệt

Tại cuộc họp chiều 9/4, theo định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), các ngân hàng thương mại đã thống nhất cao việc giảm mặt bằng lãi suất huy động. Đây được xem là giải pháp nhằm tạo dư địa giảm chi phí vốn cho vay, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng đối với doanh nghiệp và người dân.

Ngay sau chỉ đạo của NHNN, Agribank đã chủ động điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên và đang tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất một số kỳ hạn khác. Việc giảm chi phí vốn đầu vào là cơ sở quan trọng để ngân hàng thực hiện cam kết hỗ trợ khách hàng vay vốn.

Cùng với việc điều chỉnh lãi suất huy động, lãi suất cho vay trung và dài hạn tại Agribank cũng tự động hạ tương ứng 0,5%/năm. Việc điều chỉnh này được áp dụng rộng rãi, giúp các doanh nghiệp giảm bớt áp lực chi phí tài chính, đặc biệt là trong các dự án đầu tư lớn có thời gian thu hồi vốn dài. Đây là minh chứng cho sự linh hoạt và quyết liệt của Agribank trong việc điều hành chính sách tiền tệ tại cơ sở, bám sát diễn biến thị trường và chỉ đạo của NHNN.

Bà Phùng Thị Bình - Phó Tổng Giám đốc Agribank cho biết: Thực hiện chỉ đạo của NHNN về ổn định và giảm lãi suất, Agribank đã cơ cấu lại nguồn vốn, tăng tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn và nguồn vốn chi phí thấp. Ngân hàng giảm lãi suất huy động các kỳ hạn, đồng thời giảm tương ứng lãi suất cho vay đối với các khoản dư nợ đến kỳ điều chỉnh.

“Agribank duy trì mặt bằng lãi suất cho vay thấp, đồng thời tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi theo định hướng của Chính phủ, tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đến 31/3, tổng dư nợ của Agribank đạt khoảng 2 triệu tỷ đồng, trong đó 64% dành cho nông nghiệp, nông thôn; tín dụng quý I tăng 1,8%. Ngân hàng cũng kiểm soát chặt lĩnh vực rủi ro và đẩy mạnh hỗ trợ khách hàng” - bà Phùng Thị Bình thông tin thêm.

Tạo động lực phát triển kinh tế nhanh, bền vững

Như chia sẻ của bà Phùng Thị Bình, dù giảm lãi suất cho vay, Agribank vẫn tiếp tục duy trì các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho các lĩnh vực ưu tiên. Các gói vay dành cho nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) và các dự án xanh vẫn được tiếp tục triển khai với những cơ chế riêng biệt. Agribank đã và đang tập trung vào các vùng kinh tế trọng điểm, các khu công nghiệp chế biến xuất khẩu, giúp nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt trên bản đồ thế giới.

Với thế mạnh về mạng lưới, Agribank đã hỗ trợ hình thành các khu công nghiệp, khu chế xuất và đặc biệt là các dự án nông nghiệp quy mô lớn. Agribank đang tích cực tài trợ vốn cho các tập đoàn lớn và chuỗi liên kết tại Đồng bằng Sông Cửu Long, tập trung vào lúa gạo và thủy sản, từ khâu sản xuất, chế biến đến xuất khẩu.

Các chương trình tín dụng ưu đãi cho các dự án nông nghiệp quy mô lớn, dự án xanh vẫn được tiếp tục triển khai với cơ chế riêng biệt

Tiên phong trong việc cấp tín dụng xanh cho các năng lượng trọng điểm và thân thiện với môi trường như dự án điện gió tại miền Trung, điện mặt trời tại Tây Nguyên, tính đến cuối năm 2025, dư nợ tín dụng xanh toàn hệ thống Agribank đạt khoảng 750.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Agribank cũng dành nguồn lực ưu tiên mở rộng tín dụng cho các lĩnh vực đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược, là nền tảng quan trọng để hỗ trợ doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực vận hành, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và thích ứng linh hoạt với xu thế công nghệ mới.

Dòng vốn Agribank đã chảy vào nhiều dự án hạ tầng, năng lượng trọng điểm

Động thái chủ động giảm lãi suất của Agribank đã nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ và áp lực lạm phát còn tiềm ẩn, việc một ngân hàng lớn như Agribank tiên phong giảm lãi suất có tác dụng định hướng thị trường, thúc đẩy mặt bằng lãi suất chung duy trì ở mức hợp lý. Bên cạnh các nỗ lực về điều chỉnh lãi suất, Agribank cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số vào quy trình thẩm định để dòng vốn đến tay người vay một cách nhanh chóng và minh bạch nhất.

Với mạng lưới rộng khắp và tiềm lực tài chính vững mạnh, việc Agribank tiếp tục “tiếp sức” cho nền kinh tế thông qua chính sách lãi suất linh hoạt một lần nữa khẳng định vị thế trụ cột của mình trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Phương Liên