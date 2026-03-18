Tính đến thời điểm này, 25 ngân hàng thương mại trong nước đã công bố lãi suất cho vay bình quân của tháng 2/2026. Trong số các ngân hàng tăng lãi suất cho vay bình quân, Techcombank và BVBank tăng mạnh nhất, lần lượt tăng 1,84% và 1,67%/năm so với tháng 1/2026.

Bac A Bank, OCB, PVcombank, Viet A Bank, KienlongBank, ACB, Agribank, BIDV, Vikki Bank, Eximbank... cũng ghi nhận mức tăng từ 0,1-0,7%/năm.

Ngược lại, một số nhà băng công bố lãi suất cho vay bình quân giảm, như VietinBank giảm 0,12%/năm xuống 5,95%/năm, TPBank giảm 0,23%/năm xuống 9,13%/năm, GPBank giảm 0,47%/năm xuống 7,98%/năm, BaoViet Bank giảm 0,14%/năm xuống 7,27%/năm, PGBank giảm 0,33%/năm xuống 7,06%/năm.

Mức giảm mạnh nhất thuộc về MBV, giảm 1,07%/năm xuống 6,78%/năm.

Trong khi đó, các ngân hàng như LPBank, Saigonbank, SCB giữ nguyên lãi suất cho vay bình quân so với tháng 1.

Với các ngân hàng thương mại (NHTM) có vốn nhà nước, lãi suất cho vay bình quân tháng 2/2026 của Agribank tăng 0,7%/năm so với tháng trước, lên 8,04%/năm. Chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất huy động bình quân là 1,08%/năm.

Agribank cho biết, mức chi phí vốn bình quân của tháng 2 là 6,96%/năm. Trong đó, lãi suất huy động bình quân 4,85%/năm, chi phí khác (gồm dự trữ bắt buộc, dự trữ thanh toán, bảo hiểm tiền gửi và chi phí hoạt động) là 2,11%/năm.

Ngân hàng tiếp tục duy trì lãi suất 4%/năm đối với cho vay ngắn hạn một số lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Đối với cho vay thông thường, lãi suất cho vay ngắn hạn tối thiểu 6,1%/năm và lãi suất cho vay trung, dài hạn tối thiểu 7,8%/năm.

Tại BIDV, lãi suất cho vay bình quân tháng 2/2026 tăng 0,39%/năm lên 6,14%/năm.

Chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất huy động bình quân 2,75%/năm. Chênh lệch lãi suất sau khi trừ các chi phí liên quan sử dụng vốn 1,57%/năm.

Trong khi đó, lãi suất cho vay bình quân tháng 2/2026 tại VietinBank là 5,95%/năm. Mức lãi suất này giảm 0,12%/năm so với tháng 1 nhưng cũng đã tăng tới 0,71%/năm so với tháng 12/2025.

Vietcombank chưa công bố lãi suất cho vay bình quân tháng 2, nhưng nhà băng này cũng đã thông báo lãi suất cơ sở cho vay trung dài hạn là 5,9%/năm.

Tháng trước, Vietcombank công bố lãi suất cho vay bình quân là 6,1%/năm, thấp hơn so với Agribank nhưng cao hơn so với hai ngân hàng còn lại trong nhóm Big4.

Trước đó, theo thông báo của NHNN về diễn biến lãi suất của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng tháng 1/2026, lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của NHTM trong nước ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,9-4,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,8-6,3%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 5,1-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 6,7-6,9%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng. Lãi suất cho vay bình quân của NHTM trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 7,0-9,3%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên khoảng 3,8%/năm thấp hơn mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của NHNN (4%/năm). Lãi suất cho vay USD bình quân của NHTM trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 4,0-5,1%/năm.