Đại diện Agribank và Viettel ký thỏa thuận hợp tác, kết nối sức mạnh hai doanh nghiệp hàng đầu

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đánh giá cao việc thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với Viettel - tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam. Ông khẳng định: Agribank và Viettel cùng đồng hành, đoàn kết để mở ra một giai đoạn chiến lược mới có ý nghĩa quan trọng. Từ sự đồng thuận về tầm nhìn, sự tương đồng về sứ mệnh và sự thống nhất về hành động, Agribank và Viettel thể hiện quyết tâm mạnh mẽ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, cùng chung sức triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững, thịnh vượng của đất nước.

Ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch HĐTV Agribank phát biểu tại Lễ ký kết

“Agribank đánh giá cao việc thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với Viettel - tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam. Thông qua sự hợp tác này, Agribank kỳ vọng sẽ tiếp cận và ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại để nâng cao năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ và hiệu quả vận hành, qua đó phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu tài chính của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt tại khu vực nông nghiệp, nông thôn”, ông Tô Huy Vũ nhấn mạnh.

Đồng quan điểm với phát biểu của Chủ tịch HĐTV Agribank, ông Tào Đức Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) nhấn mạnh: “Viettel luôn trân trọng các cơ hội hợp tác với những đối tác có chung khát vọng đổi mới và phụng sự xã hội. Việc ký kết hợp tác với Agribank hôm nay là bước tiếp nối quan trọng để hai bên phát huy thế mạnh về công nghệ và tài chính”.

Ông Tào Đức Thắng bày tỏ mong muốn việc hợp tác sẽ đi vào thực chất, hai bên cùng nhau xây dựng các giải pháp số thiết thực, mang lại giá trị tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia; cùng nhau hợp lực mở rộng không gian kinh tế đất nước, cùng góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của Trung ương đề ra.

Ông Tào Đức Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel phát biểu tại Lễ ký kết

Với tinh thần đồng hành, gắn bó và cùng phát triển, Agribank và Viettel chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện mới, quyết tâm đổi mới - sáng tạo, cùng nhau chuyển đổi số, lan tỏa giá trị số tới cộng đồng, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng xã hội số, chính phủ số, công dân số trong kỷ nguyên số; cùng hướng tới mục tiêu vì tương lai phát triển bền vững của hai bên và vì sự thịnh vượng của khách hàng, cộng đồng.

Trong tương lai, sự kết hợp giữa Agribank và Viettel sẽ tạo nên một “xa lộ số” đưa dịch vụ ngân hàng hiện đại đến tận tay người dân ở những nơi xa xôi nhất, góp phần đẩy lùi tín dụng đen và thực hiện mục tiêu Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia của Chính phủ.

Agribank là ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu luôn giữ vai trò chủ lực trong hệ thống các tổ chức tín dụng, đặc biệt trong lĩnh vực “tam nông”, sở hữu mạng lưới chi nhánh rộng khắp nhất Việt Nam, gắn liền với huyết mạch tài chính của hàng triệu nông dân và doanh nghiệp, đồng thời tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hoạt động ngân hàng. Trải qua gần 4 thập kỷ xây dựng và lớn mạnh cùng đất nước, Agribank đã vững vàng đầy đủ thế và lực, sẵn sàng trở thành đối tác chiến lược tin cậy, bền vững và lâu dài của Viettel trong giai đoạn phát triển mới.

Agribank hiện đang phục vụ hơn 25,5 triệu khách hàng mở tài khoản và khoảng 3 triệu khách hàng vay vốn. Đáng chú ý, lượng khách hàng của Agribank không ngừng tăng theo từng năm. Trước yêu cầu phục vụ số lượng khách hàng ngày càng lớn, việc rút ngắn thời gian giao dịch, chuẩn hóa quy trình và nâng cao trải nghiệm khách hàng đặt ra yêu cầu cấp thiết. Agribank đang từng ngày nỗ lực nghiên cứu sản phẩm công nghệ mới, phát triển sản phẩm dịch vụ ngày càng thông minh, tiện ích, thân thiện, dễ sử dụng để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

