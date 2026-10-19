Smart Banking 2026 sẽ tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thúc đẩy thanh toán an toàn, phòng chống gian lận và nâng cao năng lực chống chịu trước các nguy cơ an ninh mạng trong lĩnh vực ngân hàng.

Ngành ngân hàng đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ, khi trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và các nền tảng số ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh, quản trị rủi ro và cung cấp dịch vụ khách hàng.

Cùng với cơ hội đổi mới, các tổ chức tín dụng cũng phải đối mặt với những thách thức về bảo mật, gian lận tài chính và an toàn hệ thống.

Trong bối cảnh đó, Hội thảo và Triển lãm cấp cao thường niên ngành ngân hàng lần thứ 7 - Smart Banking 2026 sẽ diễn ra ngày 22/10/2026 tại Hà Nội, với chủ đề “Định hình kỷ nguyên mới của ngành ngân hàng dựa trên AI, niềm tin khách hàng và khả năng chống chịu số”.

Các tổ chức tín dụng cũng phải đối mặt với những thách thức về bảo mật, gian lận tài chính và an toàn hệ thống.

Ba trụ cột định hình ngân hàng số

Chương trình hội thảo gồm phiên toàn thể và ba phiên chuyên đề, tập trung vào những vấn đề trọng tâm trong quá trình hiện đại hóa ngành ngân hàng.

Cụ thể, hội thảo chuyên đề 1 tập trung vào xây dựng ngân hàng ưu tiên AI, từ tối ưu vận hành đến chuyển đổi toàn diện doanh nghiệp. Hội thảo chuyên đề 2 đề cập ngân hàng số tin cậy, thúc đẩy thanh toán và phòng chống gian lận.

Trong khi đó, hội thảo chuyên đề 3 hướng đến bảo mật ngân hàng thông minh, nâng cao an ninh mạng và năng lực chống chịu.

Chương trình có sự tham gia của đại diện Ngân hàng Nhà nước, lãnh đạo các ngân hàng thương mại như Vietcombank, VietinBank, Techcombank, TPBank, SHB cùng các chuyên gia công nghệ trong và ngoài nước.

Những tham luận và chia sẻ thực tiễn được kỳ vọng mang đến góc nhìn chuyên sâu về ứng dụng công nghệ, quản trị rủi ro và phát triển dịch vụ ngân hàng số.

Song song với hội thảo là triển lãm công nghệ tài chính – ngân hàng, với sự tham gia của hơn 40 nhà cung cấp giải pháp trong và ngoài nước, gồm StreamCube, Viettel Cyber Security, FPT, GreenNode, EmbedIT, Lenovo, Samsung...

Các giải pháp được giới thiệu trải rộng từ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI), AI agent, phân tích và quản lý dữ liệu, điện toán đám mây đến tư vấn chuyển đổi số.

Đây là những công nghệ có vai trò quan trọng trong hiện đại hóa ngân hàng, nâng cao hiệu quả vận hành, phát triển thanh toán số và tăng cường khả năng phát hiện, ngăn chặn gian lận tài chính.

Diễn tập phòng thủ mạng, tranh tài AI Hackathon

Một điểm nhấn của Smart Banking 2026 là chương trình Diễn tập chủ động phòng thủ không gian mạng – DF Cyber Defense 2026 và cuộc thi AI Hackathon.

DF Cyber Defense 2026 được triển khai với sự phối hợp của Cục Công nghệ thông tin – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Tập đoàn IEC. Trend Micro, VSEC và CyberJutsu Academy tham gia hỗ trợ chuyên môn cho phần diễn tập thực chiến.

Năm nay, chương trình áp dụng mô hình thi đấu “King of the Hill”, mô phỏng kịch bản chiếm đóng và duy trì quyền kiểm soát hệ thống.

Hoạt động này tạo cơ hội để đội ngũ an toàn thông tin tại các ngân hàng, tổ chức tài chính rèn luyện kỹ năng phối hợp, xử lý sự cố và ứng phó với các phương thức tấn công mạng ngày càng tinh vi.

Trong khi đó, AI Hackathon có sự đồng hành của GreenNode với vai trò đối tác công nghệ, hướng đến việc xây dựng các ứng dụng trên hạ tầng AI cấp doanh nghiệp và nền tảng Agent hiện đại theo chuẩn quốc tế.

Chương trình dự kiến thu hút gần 50 đội thi đến từ các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính, chứng khoán và bảo hiểm trên toàn quốc.

Các đội bắt đầu thi đấu từ ngày 21/10/2026. Vòng chung kết và lễ trao giải sẽ diễn ra trong khuôn khổ Smart Banking 2026 ngày 22/10.

Thông qua các hoạt động hội thảo, triển lãm và thi đấu thực chiến, Smart Banking 2026 hướng đến thúc đẩy ứng dụng AI, củng cố niềm tin khách hàng và nâng cao năng lực bảo mật, góp phần định hình hướng phát triển của ngành ngân hàng trong kỷ nguyên số.