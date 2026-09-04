Từ AirPods 5 cho đến mẫu AirPods tích hợp camera, Apple được cho là đang chuẩn bị những thay đổi đáng chú ý cho dòng tai nghe không dây của hãng.

Apple có thể công bố AirPods 5 tại sự kiện đặc biệt “Surprise and shine” diễn ra vào tuần tới, cùng với iPhone 18 Pro và iPhone Ultra.

Ở thời điểm hiện tại, danh mục AirPods của Apple gồm AirPods 4, AirPods 4 hỗ trợ chống ồn chủ động (ANC), AirPods Pro 3 và AirPods Max 2.

Các sản phẩm này trải dài từ phân khúc phổ thông đến cao cấp, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của người dùng.

AirPods 4 hiện có giá bán khoảng 99 USD, trong khi phiên bản AirPods 4 tích hợp ANC có giá khoảng 149 USD.

AirPods Pro 3 được bán ở mức 99 USD trong đợt giảm giá hiện tại, còn AirPods Max 2 có giá khoảng 479 USD.

Tuy nhiên, Apple dường như chưa muốn dừng lại ở thế hệ hiện tại. Những thông tin rò rỉ gần đây cho thấy ít nhất ba hướng phát triển mới đang được hãng cân nhắc hoặc chuẩn bị triển khai.

AirPods có camera: Bước thay đổi lớn nhất của Apple

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất được đồn đoán dành cho AirPods là phiên bản tích hợp camera ngay trên hai bên tai nghe.

Theo các nguồn tin, mỗi bên tai nghe trái và phải sẽ được trang bị một camera.

Tuy nhiên, mục đích chính của những camera này không phải để chụp ảnh hay quay video như camera trên iPhone.

Thay vào đó, chúng được thiết kế để kết hợp với Siri và Apple Intelligence, giúp trợ lý ảo nhận biết bối cảnh xung quanh người dùng.

Bloomberg từng mô tả hệ thống camera này như “đôi mắt” của Siri. Điều đó có nghĩa AirPods trong tương lai có thể không chỉ nghe và trả lời câu hỏi mà còn “nhìn” thế giới xung quanh để đưa ra phản hồi phù hợp hơn.

Chẳng hạn, khi người dùng đang nhìn vào các nguyên liệu nấu ăn, họ có thể hỏi AirPods nên chế biến món gì cho bữa tối hoặc yêu cầu cung cấp thông tin về thành phần dinh dưỡng.

Tai nghe cũng có thể kết hợp với các ứng dụng trên iPhone như Reminders và Maps để cung cấp thêm thông tin dựa trên môi trường xung quanh.

Về thiết kế, AirPods có camera được cho là sẽ sở hữu phần thân dài hơn AirPods Pro hiện nay nhằm tạo không gian cho hệ thống camera. Một đèn LED nhỏ cũng được tích hợp và tự động bật khi camera đang thu thập dữ liệu.

Ban đầu, mẫu AirPods đặc biệt này được cho là sẽ xuất hiện trong năm 2026. Tuy nhiên, những thông tin mới hơn cho rằng Apple đã phải lùi kế hoạch sang cuối năm 2027, một phần do những chậm trễ liên quan đến Apple Intelligence và Siri.

AirPods Max mới có thể nhẹ hơn

AirPods Max cũng được Apple nâng cấp trong năm nay với chip H2, bộ khuếch đại dải động cao mới cùng một số cải tiến về chất lượng âm thanh.

Dù vậy, Apple có thể vẫn đang phát triển một phiên bản AirPods Max mới. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo từng tiết lộ rằng Apple đang lên kế hoạch cho một mẫu AirPods Max vào năm 2027 với thiết kế nhẹ hơn thế hệ hiện tại.

Hiện chưa rõ kế hoạch này có còn nằm trong lộ trình sản phẩm của Apple hay không. Tuy nhiên, việc giảm trọng lượng có thể là một nâng cấp đáng giá, bởi kích thước và trọng lượng của AirPods Max từ lâu đã là chủ đề được người dùng quan tâm.

AirPods 5 có thể xuất hiện ngay tuần tới

Trong số những sản phẩm được đồn đoán, AirPods 5 có lẽ là mẫu đáng chú ý nhất đối với người dùng đang muốn mua AirPods 4.

Apple ra mắt AirPods 4 vào tháng 11/2024 với hai phiên bản, gồm một mẫu hỗ trợ chống ồn chủ động và một mẫu không có ANC.

Theo Bloomberg, Apple có thể công bố AirPods 5 tại sự kiện đặc biệt “Surprise and shine” diễn ra vào tuần tới, cùng với iPhone 18 Pro và iPhone Ultra.

Giống thế hệ hiện tại, AirPods 5 được cho là sẽ có hai phiên bản: một phiên bản tích hợp ANC và một phiên bản không hỗ trợ chống ồn chủ động.

Hiện chưa có nhiều thông tin cụ thể về những tính năng mới mà AirPods 5 sẽ mang lại. Vì vậy, câu hỏi lớn vẫn là Apple sẽ nâng cấp sản phẩm ở mức nào, từ chất lượng âm thanh, thời lượng pin cho đến khả năng kết nối và các tính năng thông minh.



(Theo 9to5mac)