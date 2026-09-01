iPhone 20 Pro màn hình cong có thực sự khả thi?

iPhone 18 Pro và mẫu iPhone Ultra màn hình gập dự kiến sẽ xuất hiện trong hơn 1 tuần nữa. Thế nhưng, những tin đồn về mẫu iPhone 20 Pro đặc biệt kỷ niệm ngày ra mắt iPhone đang nóng lên nhanh chóng, với hàng loạt tuyên bố đáng chú ý về thiết kế.

iPhone 17 Pro Max và mẫu điện thoại ý tưởng của Tecno. Ảnh: Tecno

Theo các nguồn tin rò rỉ, Apple được cho là đang tận dụng một phần quy trình sản xuất từng áp dụng cho iPhone Air để chế tạo màn hình cong bốn cạnh mới.

Công nghệ này được kỳ vọng trở thành yếu tố then chốt giúp iPhone 20 Pro có màn lột xác lớn nhất kể từ iPhone X.

Tuy nhiên, ý tưởng này không nhận được nhiều sự hào hứng. Nếu cụm từ “iPhone toàn màn hình” nghe khá hấp dẫn, thì việc Apple quay lại một thiết kế mà ngay cả Samsung cũng đã từ bỏ từ nhiều năm trước lại khiến nhiều người khó hiểu.

Đáng chú ý, một mẫu smartphone ý tưởng mới của Tecno, nhà sản xuất Trung Quốc vẫn còn khá xa lạ với nhiều người dùng Mỹ, đang khiến kế hoạch của Apple càng trở nên đáng suy nghĩ.

Sau khi hé lộ mẫu điện thoại ý tưởng Next-Gen Bezelless Concept Phone, Tecno đã gửi một thiết bị nguyên mẫu cho YouTuber công nghệ nổi tiếng MKBHD, cho thấy đây không chỉ là một ý tưởng trên giấy mà là nguyên mẫu thực sự, đồng thời phô diễn năng lực kỹ thuật đáng kể của nhà sản xuất Trung Quốc.

Điều đáng nói là thiết kế smartphone không viền của Tecno trông thuyết phục hơn bất kỳ mẫu điện thoại màn hình cong nào mà người dùng có thể hình dung.

Không ai thực sự yêu cầu một chiếc điện thoại “toàn màn hình” và ý tưởng này cũng chưa bao giờ hoạt động hoàn hảo.

Màn hình cong từng được Samsung đưa lên đỉnh cao với Galaxy S7 Edge. Thiết bị khi đó có ngoại hình rất ấn tượng, nhưng trải nghiệm sử dụng thực tế lại không dễ chịu.

Những thế hệ sau đã cải thiện đáng kể trải nghiệm với màn hình cong, nhưng nhiều vấn đề cốt lõi vẫn không được giải quyết triệt để.

Video mẫu điện thoại ý tưởng của Tecno. Nguồn: Tecno Mobile/ YouTube

Việc đưa kính ra sát các cạnh khiến smartphone dễ bị tổn thương hơn. Màn hình cũng có thể tạo ra những phản xạ khó chịu, trong khi trải nghiệm sử dụng hằng ngày không phải lúc nào cũng tốt hơn màn hình phẳng.

Một trong những điểm khó chịu nhất của màn hình cong là tình trạng chạm nhầm. Điều này đặc biệt rõ rệt khi người dùng cố đưa ngón tay cái tới khu vực xa ở phía đối diện màn hình.

Chỉ cần lòng bàn tay hoặc một phần ngón tay vô tình chạm vào mép cong, thao tác trên màn hình có thể bị cản trở.

Có thể cách cầm điện thoại của mỗi người khác nhau, nhưng đây là vấn đề mà màn hình cong rất khó loại bỏ hoàn toàn.

Chưa kể, việc sử dụng ốp bảo vệ cho smartphone màn hình cong cũng tạo ra một nghịch lý.

Nếu ốp che phủ phần cong, thiết kế màn hình cong gần như mất đi ý nghĩa. Nếu không sử dụng ốp hoặc dùng loại ốp mỏng, khả năng bảo vệ thiết bị lại bị hạn chế.

Trong khi đó, màn hình phẳng không gặp phải những vấn đề này. Có lẽ đó cũng là lý do màn hình phẳng nhanh chóng trở thành thiết kế chủ đạo của ngành smartphone sau một thời gian màn hình cong được kỳ vọng sẽ tạo nên cuộc cách mạng.

Thiết kế được cho là của iPhone 20 Pro. Ảnh: Ice Universe / X

Trừ khi Apple thực sự tìm ra giải pháp hoàn hảo cho toàn bộ những vấn đề trên, việc tung ra một chiếc iPhone cao cấp với màn hình cong bốn cạnh có thể là một nước đi mạo hiểm.

Apple nên học Tecno?

Theo YouTuber MKBHD, bản thân ý tưởng về một chiếc smartphone không viền hoàn toàn vẫn đáng đặt dấu hỏi. Tuy nhiên, nếu phải lựa chọn một cách ít bất cập hơn để hiện thực hóa thiết kế này, Apple có thể học theo hướng tiếp cận của Tecno.

Thiết kế nguyên mẫu của Tecno có thể giúp giải quyết một số nhược điểm cố hữu của màn hình cong, từ độ bền, tình trạng chạm nhầm cho tới hiện tượng phản xạ ánh sáng khó chịu ở các cạnh màn hình.

Quan trọng hơn, hướng đi này cho phép Apple tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế từng làm nên thành công của nhiều thế hệ iPhone, chẳng hạn iPhone 4 hay iPhone 17.

Một chiếc iPhone kết hợp màn hình gần như không viền với khung máy vuông vức có thể tạo ra diện mạo đặc biệt ấn tượng.

Thiết kế này thậm chí có thể hấp dẫn hơn những hình ảnh dựng iPhone 20 Pro đang xuất hiện gần đây, vốn mang đến cảm giác công nghệ tương lai nhưng có nguy cơ nhanh chóng lỗi thời.

Dĩ nhiên, Tecno mới chỉ tạo ra một nguyên mẫu cho thiết kế ý tưởng. Apple hoàn toàn có thể phát triển ý tưởng này theo hướng thực tế hơn, đồng thời cải thiện độ bền và tính thẩm mỹ.

Ngay cả khi đó, một chiếc iPhone không viền vẫn có thể khiến người dùng phải cân nhắc kỹ trước khi bỏ tiền mua. Nhưng ít nhất, đây là kiểu “iPhone toàn màn hình” có khả năng hoạt động thực tế thay vì chỉ đẹp trên bản dựng.

iPhone 20 Pro vẫn cần một cuộc cách mạng thiết kế

Sự hoài nghi đối với màn hình cong không đồng nghĩa với việc một cuộc cải tổ thiết kế là điều không cần thiết.

Ngược lại, một chiếc iPhone toàn màn hình có thể là bước tiến thú vị nếu Apple tìm được cách tránh lặp lại những sai lầm của thế hệ smartphone màn hình cong trước đây.

Vấn đề nằm ở chỗ chưa rõ Apple có thể giải quyết triệt để tất cả những hạn chế đó hay không. Nhưng nếu có thời điểm thích hợp để Apple tạo ra một thiết kế thực sự khác biệt và mang tính đột phá, đó chính là mẫu iPhone kỷ niệm.

iPhone 20 Pro sẽ không đơn thuần là một phiên bản nâng cấp thông thường. Đây có thể là cơ hội để Apple định hình lại diện mạo smartphone trong nhiều năm tiếp theo.

Vì vậy, thay vì hồi sinh một công nghệ từng bộc lộ nhiều nhược điểm, Apple có lẽ nên nhìn sang những thử nghiệm mới như Tecno để tìm ra cách biến ý tưởng “toàn màn hình” thành hiện thực mà không đánh đổi trải nghiệm người dùng.

(Theo PhoneArena, Macworld)