iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra được cho là chỉ còn vài ngày nữa sẽ chính thức được Apple công bố. Trong ba thiết bị này, không ít người sẽ đặc biệt quan tâm đến phiên bản Pro bởi máy được đồn đoán sở hữu hàng loạt nâng cấp quan trọng. Một trong số tất cả những thay đổi được tiết lộ thời gian qua đáng mong chờ nhất lại nằm ngay trên phần màn hình: Dynamic Island sẽ được thu nhỏ đáng kể.

Apple được cho là sẽ giảm chiều rộng của Dynamic Island trên iPhone từ khoảng 20,7mm xuống chỉ còn 13,5mm. Ảnh: AppleInsider

Dynamic Island nhỏ hơn, màn hình iPhone 18 Pro thoáng hơn

Apple lần đầu giới thiệu Dynamic Island trên iPhone 14 Pro. Kể từ đó, thiết kế này dần xuất hiện trên toàn bộ các mẫu iPhone mới của hãng.

So với phần tai thỏ trên những mẫu iPhone không sử dụng Dynamic Island như iPhone 14, khu vực này rõ ràng đã được thu gọn. Tuy nhiên, theo trải nghiệm thực tế, Dynamic Island hiện nay vẫn đủ lớn để ảnh hưởng đến cảm nhận khi sử dụng màn hình. Và Apple hoàn toàn có thể làm nó nhỏ hơn nữa.

Có vẻ Apple cũng nhận thấy điều đó. Theo những thông tin rò rỉ gần đây, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ được trang bị Dynamic Island có kích thước nhỏ hơn đáng kể. Cụ thể, Apple được cho là sẽ giảm chiều rộng của phần cắt này từ khoảng 20,7mm xuống chỉ còn 13,5mm.

Một miếng dán màn hình chống nhìn trộm được cho là dành cho iPhone 18 Pro cũng vừa xuất hiện trên mạng. Đáng chú ý, phần khoét dành cho Dynamic Island trên miếng dán này trông nhỏ hơn so với thế hệ hiện tại. Chi tiết này càng củng cố những tin đồn trước đó rằng Apple thực sự đang chuẩn bị thu gọn phần cắt trên màn hình iPhone 18 Pro.

Vì sao Dynamic Island nhỏ hơn lại quan trọng?

Việc thu nhỏ Dynamic Island không đồng nghĩa Apple sẽ cắt giảm các tính năng mà khu vực này đang cung cấp. Nhiều khả năng đây là kết quả của quá trình thu nhỏ các linh kiện phần cứng bên trong.

Dù vậy, người dùng cuối có thể nhận được nhiều lợi ích rõ rệt.

Đầu tiên là không gian hiển thị được mở rộng. Khi phần cắt trên màn hình nhỏ hơn, diện tích màn hình bị che khuất cũng giảm xuống. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi xem video, chơi game hoặc sử dụng những ứng dụng tận dụng tối đa không gian hiển thị.

Một Dynamic Island nhỏ hơn cũng có thể khiến thiết kế iPhone trở nên gọn gàng hơn. Trên các mẫu máy hiện tại, đôi khi phần màu đen ở chính giữa phía trên màn hình tạo cảm giác như một mảng đen khá lớn nằm giữa nội dung. Nếu được thu nhỏ, Dynamic Island sẽ ít gây chú ý hơn và màn hình có thể trở nên liền mạch hơn.

Nhưng lợi ích lớn nhất, có lẽ nằm ở một hướng phát triển xa hơn: Dynamic Island nhỏ hơn có thể là bước đầu tiên trên hành trình đưa iPhone đến màn hình hoàn toàn không có phần cắt.

iPhone 18 Pro có thể mở đường cho iPhone màn hình tràn viền

Nếu Apple thực sự thu nhỏ Dynamic Island trên iPhone 18 Pro, đây có thể chỉ là một bước trong kế hoạch dài hạn.

Sau khi giảm kích thước Dynamic Island, Apple có thể tiếp tục chuyển sang sử dụng thiết kế camera selfie dạng đục lỗ trên những thế hệ iPhone tương lai. Một số hình ảnh dựng được cho là của mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm cũng từng xuất hiện, cho thấy thiết bị có thể sở hữu màn hình gần như không viền cùng camera selfie dạng đục lỗ.

Về lâu dài, mục tiêu của Apple có thể còn tham vọng hơn. Táo khuyết được kỳ vọng sẽ tìm cách đưa toàn bộ cảm biến phía trước xuống dưới màn hình. Nếu giải quyết được những trở ngại về chất lượng camera và khả năng hoạt động của cảm biến dưới màn hình, Apple cuối cùng có thể tạo ra một chiếc iPhone thực sự toàn màn hình.

Vì thế, Dynamic Island nhỏ hơn không đơn thuần là một thay đổi về thiết kế. Nó có thể là dấu hiệu cho thấy Apple đang từng bước giải quyết một trong những vấn đề lớn nhất của smartphone hiện đại: làm thế nào để loại bỏ hoàn toàn các phần cắt trên màn hình mà không ảnh hưởng đến camera và hệ thống cảm biến.

Mong muốn thực tế của người dùng iPhone

Mong muốn Dynamic Island được thu nhỏ dường như không chỉ xuất hiện ở một bộ phận người dùng. Nhiều người hâm mộ Apple trên Reddit cũng đã bày tỏ sự không hài lòng với kích thước hiện tại của phần cắt này.

Một người dùng cho biết họ rất thích những tính năng mà Dynamic Island mang lại trên iPhone 17, nhưng lại không hài lòng với phần cắt có kích thước lớn. Một người dùng khác, dường như đang sở hữu iPhone 16 Pro Max, thậm chí cho rằng việc thay đổi kích thước Dynamic Island có thể trở thành một trong những nâng cấp đáng giá nhất trên iPhone năm nay.

Điều này cho thấy Apple không nhất thiết phải tạo ra một thay đổi quá lớn để cải thiện trải nghiệm. Đôi khi, chỉ cần giảm kích thước một thành phần vốn đã quen thuộc cũng đủ khiến chiếc điện thoại trở nên hấp dẫn hơn.

Bên cạnh Dynamic Island nhỏ hơn, iPhone 18 Pro còn được đồn đoán sở hữu hàng loạt nâng cấp đáng chú ý khác, bao gồm chip A20 Pro hoàn toàn mới, thời lượng pin được cải thiện, màn hình LTPO+ và nhiều thay đổi về phần cứng.

Khi kết hợp với Dynamic Island được thu gọn, những nâng cấp này có thể biến iPhone 18 Pro thành một trong những mẫu iPhone đáng chú ý nhất của Apple trong năm nay.

(Theo PhoneArena, Macworld)