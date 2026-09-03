iPhone 18 Pro Max có thể chỉ còn 3 phiên bản màu

Việc Apple chính thức công bố sự kiện “Surprise and Shine” diễn ra ngày 9/9 cho thấy thời điểm hãng trình làng thế hệ iPhone mới đang đến rất gần. Tuy nhiên, khi thời gian đếm ngược vẫn đang diễn ra, những tin đồn liên quan đến iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vẫn liên tục xuất hiện, thậm chí có nguy cơ tiết lộ trước những bất ngờ mà Apple đang chuẩn bị cho sự kiện.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể không có phiên bản màu xám sáng. Ảnh: AppleInsider

Trong thông tin mới được đăng tải trên Weibo hôm thứ Ba, tài khoản rò rỉ nổi tiếng Fixed Focus Digital cho rằng danh sách màu sắc dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể ít hơn những gì các tin đồn trước đây đề cập. Thay vì 4 màu, dòng iPhone Pro mới có thể chỉ được bán với 3 tùy chọn màu.

Theo nguồn tin này, iPhone 18 Pro hiện đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. Đây thực tế không phải thông tin quá bất ngờ khi thời điểm ra mắt đã cận kề. Đáng chú ý hơn, Fixed Focus Digital cho rằng cho đến nay vẫn chưa xuất hiện những thông tin rò rỉ đủ chắc chắn liên quan đến bảng màu chính thức của iPhone 18 Pro.

Tài khoản này cho biết ba màu dự kiến xuất hiện gồm Xanh da trời (Sky Blue), Đen tuyền (Pure Black) và Đỏ Burgundy hoặc đỏ rượu vang (Wine Red). Đáng chú ý, một trong những màu xuất hiện trong hình ảnh đính kèm có thể sẽ không được Apple đưa lên kệ trong năm nay.

Màu xám sáng có nguy cơ bị Apple khai tử

Quan sát hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy bốn chiếc iPhone 18 Pro được đặt cạnh nhau theo cách khá giống những hình ảnh quảng bá sản phẩm của Apple. Giữa phiên bản màu xanh và màu đen là một mẫu máy có màu xám rất sáng. Đây chính là phiên bản mà Fixed Focus Digital cho rằng nhiều khả năng sẽ không được phát hành.

Nếu thông tin này chính xác, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ tiếp tục duy trì chiến lược chỉ cung cấp ba màu giống thế hệ iPhone 17 Pro. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Apple có thể loại bỏ tùy chọn màu sáng gần với trắng, vốn từng là một lựa chọn quen thuộc trên các mẫu iPhone Pro.

Xét về lịch sử sản phẩm, đây sẽ là một thay đổi khá đáng chú ý. Từ iPhone 14 Pro đến iPhone 16 Pro, Apple đều cung cấp dòng máy cao cấp với bốn tùy chọn màu. Cách phân chia màu sắc nhìn chung bao gồm một màu tối gần với đen, một màu sáng gần với trắng cùng hai lựa chọn khác, thường là các tông màu kim loại trung tính hoặc một màu nổi bật hơn.

Chẳng hạn, iPhone 14 Pro từng gây chú ý với màu Deep Purple, trong khi các thế hệ sau tiếp tục được Apple thử nghiệm nhiều màu sắc khác nhau để tạo dấu ấn riêng cho dòng Pro.

Đây có thể là những màu sắc của iPhone 18 Pro khi sản phẩm chính thức ra mắt. Ảnh: Macworld

Đến iPhone 17 Pro, Apple bất ngờ thu gọn danh sách xuống còn ba màu, gồm Silver rất sáng, Deep Blue rất tối và Cosmic Orange nổi bật. Nếu tin đồn mới nhất trở thành sự thật, iPhone 18 Pro Max sẽ tiếp tục có ba màu nhưng theo một cách khác: Apple có thể loại bỏ hoàn toàn màu sáng kiểu trắng hoặc bạc truyền thống.

Burgundy có thể trở thành màu chủ đạo mới

Trong số các màu được đồn đoán dành cho iPhone 18 Pro, Burgundy đang là cái tên nhận được nhiều sự chú ý. Màu này cũng từng được nhắc đến với tên gọi Dark Cherry, mang sắc đỏ sẫm gần với màu đỏ anh đào đậm.

Nhiều nguồn tin cho rằng đây có thể là lựa chọn thay thế hoặc kế thừa ý tưởng từ màu Cosmic Orange trên iPhone 17 Pro.

Việc Apple sử dụng một màu sắc đậm và dễ nhận diện cũng phù hợp với xu hướng gần đây của hãng, khi dòng Pro ngày càng có những màu độc đáo hơn thay vì chỉ tập trung vào các tông màu trung tính.

Tuy nhiên, các tin đồn trước đó chủ yếu cho rằng iPhone 18 Pro Max sẽ có bốn màu, bao gồm các biến thể của đen, bạc, Burgundy và xanh. Chưa có nhiều thông tin đáng tin cậy cho thấy Apple sẽ cắt giảm danh sách này xuống còn ba màu.

Video concept iPhone 18 Pro Max. (Nguồn: SamTech/YouTube)

(Theo AppleInsider, PhoneArena)