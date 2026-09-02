Apple sẽ trình làng iPhone 18 Pro Max vào ngày 9/9, với hàng loạt nâng cấp phần cứng được đồn đoán có thể khiến mẫu iPhone cao cấp thế hệ mới trở thành một bản nâng cấp đáng cân nhắc đối với một bộ phận người dùng.

iPhone 18 Pro Max màu Dark Cherry. Ảnh: Foundry/Macworld

Theo các báo cáo gần đây, iPhone 18 Pro Max có thể được trang bị chip A20 Pro hoàn toàn mới, viên pin dung lượng lớn hơn, camera khẩu độ biến đổi cùng một số thay đổi về Dynamic Island và modem kết nối. Nếu những thông tin này chính xác, đây sẽ là những khác biệt đáng chú ý so với iPhone 17 Pro Max.

Tuy nhiên, Apple mới chỉ xác nhận sự kiện ra mắt diễn ra vào ngày 9/9 và chưa chính thức công bố iPhone 18 Pro Max, cũng như thông số kỹ thuật của thiết bị. Vì vậy, toàn bộ những tính năng dưới đây vẫn chỉ dừng ở mức thông tin được báo cáo và có thể thay đổi trước khi sản phẩm chính thức xuất hiện.

Chip A20 Pro mạnh và tiết kiệm điện hơn

Một trong những nâng cấp quan trọng nhất trên iPhone 18 Pro Max được cho là chip A20 Pro, thế hệ chip xử lý tiếp theo dành cho dòng iPhone cao cấp của Apple.

Theo Tom's Guide, Apple có thể sản xuất A20 Pro trên tiến trình 2nm. Nếu được xác nhận, đây sẽ là bước tiến đáng kể so với A19 Pro trên iPhone 17 Pro Max. Tiến trình sản xuất mới có thể giúp Apple cải thiện hiệu năng đồng thời nâng cao khả năng tiết kiệm năng lượng.

Việc chuyển sang tiến trình 2nm được kỳ vọng mang lại hiệu quả rõ rệt trong những tác vụ đòi hỏi sức mạnh xử lý cao, chẳng hạn chơi game, xử lý hình ảnh, quay video hay các tính năng trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, mức tiêu thụ điện năng thấp hơn có thể góp phần kéo dài thời lượng sử dụng pin.

Dù vậy, mức chênh lệch hiệu năng thực tế giữa A20 Pro và A19 Pro vẫn chưa thể xác định cho đến khi Apple công bố chính thức thông số và kết quả vận hành của iPhone 18 Pro Max.

Pin lớn hơn có thể giúp iPhone 18 Pro Max bền bỉ hơn

Dung lượng pin lớn hơn cũng được xem là một trong những nâng cấp đáng chú ý của iPhone 18 Pro Max.

Mẫu máy mới có thể sở hữu viên pin khoảng 5.567 mAh, cao hơn so với iPhone 17 Pro Max. Apple hiện chưa xác nhận con số này.

Nếu thông tin trên chính xác, việc tăng dung lượng pin kết hợp với khả năng tiết kiệm năng lượng của chip A20 Pro có thể giúp iPhone 18 Pro Max đạt thời gian sử dụng dài hơn giữa hai lần sạc.

Đây là một thay đổi có ý nghĩa đối với người dùng thường xuyên sử dụng điện thoại để xem video, chơi game, chụp ảnh, quay phim hoặc thực hiện các tác vụ liên quan đến AI. Với dòng Pro Max vốn hướng đến nhóm người dùng có nhu cầu cao, thời lượng pin luôn là một trong những yếu tố quan trọng.

Camera khẩu độ biến đổi có thể tạo khác biệt lớn

Một trong những thay đổi thú vị nhất được đồn đoán trên iPhone 18 Pro Max là camera chính có khẩu độ biến đổi.

Theo Tom's Guide, hệ thống camera mới có thể cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào ống kính. Nếu được Apple triển khai, tính năng này sẽ mang đến nhiều sự linh hoạt hơn khi chụp ảnh trong các điều kiện ánh sáng khác nhau.

Khẩu độ có thể thay đổi giúp camera kiểm soát lượng ánh sáng tốt hơn, đồng thời mở ra thêm khả năng điều chỉnh cách thể hiện hình ảnh. Đây có thể là một nâng cấp đáng chú ý đối với những người dùng quan tâm đến nhiếp ảnh di động.

Tuy nhiên, camera khẩu độ biến đổi hiện vẫn chưa được Apple xác nhận.

Dynamic Island nhỏ hơn, màn hình có thêm không gian

Ngoài camera, Dynamic Island cũng có thể được Apple tinh chỉnh trên iPhone 18 Pro Max.

MacRumors cho biết Apple có thể thu nhỏ kích thước Dynamic Island bằng cách thay đổi một số thành phần phục vụ hệ thống Face ID. Nếu thành hiện thực, phần khuyết trên màn hình sẽ chiếm ít diện tích hơn, mang lại thêm một chút không gian hiển thị liền mạch.

Dù vậy, thay đổi này nhiều khả năng không tạo ra khác biệt quá lớn trong trải nghiệm hàng ngày. Màn hình iPhone 18 Pro Max được cho là vẫn duy trì kích thước khoảng 6,9 inch, tương tự định hướng của thế hệ trước.

Modem C2 do Apple phát triển có thể cải thiện kết nối

Một nâng cấp phần cứng khác được nhắc đến là modem C2, thế hệ modem do chính Apple phát triển.

Theo Tom's Guide, modem mới có thể mang lại khả năng kết nối tốt hơn trong khi sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. Đây cũng là một bước tiến quan trọng trong chiến lược giảm sự phụ thuộc vào modem của bên thứ ba và tăng khả năng tự chủ về công nghệ của Apple.

Nếu modem C2 thực sự xuất hiện trên iPhone 18 Pro Max, người dùng có thể kỳ vọng những cải thiện về khả năng kết nối mạng cũng như mức tiêu thụ năng lượng. Tuy nhiên, các thông số và tính năng cụ thể của modem này vẫn phải chờ Apple công bố.

Nhìn tổng thể, những thông tin rò rỉ cho thấy Apple có thể tiếp tục lựa chọn hướng nâng cấp phần cứng bên trong thay vì tạo ra một thiết kế hoàn toàn mới cho iPhone 18 Pro Max.

(Theo Tom's Guide, MacRumors, NDTV)