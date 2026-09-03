Galaxy S27 có thể ra mắt ngay trong tháng 1/2027

Người dùng có thể không phải chờ quá lâu để được chứng kiến thế hệ flagship Android tiếp theo của Samsung. Theo những thông tin rò rỉ mới nhất, hãng công nghệ Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ đưa dòng Galaxy S27 trở lại lịch ra mắt quen thuộc vào tháng 1, thay vì tiếp tục tổ chức sự kiện vào cuối tháng 2 hoặc tháng 3 như Galaxy S26.

Galaxy S26 Ultra. Ảnh: PhoneArena

Samsung từng có truyền thống trình làng dòng Galaxy S vào đầu năm, thường trong khoảng tháng 1. Tuy nhiên, với Galaxy S26, hãng đã tổ chức sự kiện ra mắt vào ngày 25/2/2026 và đưa sản phẩm lên kệ chính thức từ ngày 11/3.

Mới đây, tài khoản chuyên rò rỉ Anvin trên X đã chia sẻ ảnh chụp cơ sở dữ liệu chứng nhận 3C của Trung Quốc. Thông tin này được cho là liên quan đến Galaxy S27 và Galaxy S27+, đồng thời cung cấp một manh mối đáng chú ý về thời điểm Samsung có thể giới thiệu thế hệ flagship mới.

Chứng nhận 3C thường xuất hiện vài tháng trước khi smartphone chính thức ra mắt. Chẳng hạn, dòng Galaxy S26 nhận chứng nhận tại Trung Quốc vào tháng 1/2026, trước khi được Samsung công bố và bán ra vào tháng 3. Trong khi đó, Galaxy S25 ra mắt vào tháng 1/2025 và đã hoàn tất chứng nhận 3C từ tháng 9/2024.

Nếu Samsung tiếp tục duy trì mô hình thời gian tương tự, khả năng Galaxy S27 được công bố vào tháng 2/2027 sẽ trở nên kém thuyết phục hơn, trong khi một sự kiện vào tháng 1/2027 hoàn toàn có cơ sở.

Dù vậy, thời điểm chính thức vẫn chưa thể xác nhận ở giai đoạn hiện tại và mọi thứ có thể thay đổi khi Samsung tiến gần hơn tới năm 2027.

Galaxy S27 có thể vẫn chỉ sạc 25W

Bên cạnh thời điểm ra mắt, dữ liệu chứng nhận 3C còn hé lộ một thông tin có thể khiến người dùng Galaxy chưa thực sự hài lòng.

Theo danh sách được chia sẻ, Galaxy S27 với mã SM-S9520 và Galaxy S27+ với mã SM-S9560 dường như không có nâng cấp về công suất sạc. Galaxy S27 tiêu chuẩn được cho là vẫn hỗ trợ sạc tối đa 25W, trong khi Galaxy S27+ tiếp tục sử dụng công suất 45W.

Nếu thông tin này chính xác, Samsung có thể tiếp tục duy trì công suất sạc 25W trên mẫu Galaxy S tiêu chuẩn trong năm thứ bảy liên tiếp. Đây là điều khá đáng chú ý, đặc biệt trong bối cảnh nhiều đối thủ Android đã đẩy tốc độ sạc nhanh lên những mức cao hơn đáng kể.

Tuy nhiên, công suất sạc trên giấy tờ không phải lúc nào cũng phản ánh hoàn toàn tốc độ sạc thực tế. Các bài kiểm tra trước đây cho thấy Galaxy S26 và Galaxy S26+ vẫn có thể sạc nhanh hơn một chút so với thế hệ tiền nhiệm, dù thông số công suất tối đa không thay đổi.

Do đó, Samsung vẫn có thể cải thiện tốc độ sạc của Galaxy S27 thông qua tối ưu hóa phần mềm, quản lý nhiệt hoặc hiệu suất sạc. Nếu những cải tiến này đủ hiệu quả, Galaxy S27 có thể đạt 100% pin nhanh hơn các mẫu Galaxy S26 dù không tăng công suất sạc danh nghĩa.

(Theo PhoneArena)