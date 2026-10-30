Alexander Zverev đánh bại Tallon Griekspoor sau hai set tại Vienna Open 2026, qua đó chắc chắn vượt Jannik Sinner để lần đầu tiên chiếm ngôi số một thế giới trên bảng xếp hạng ATP.

Video highlights Alexander Zverev 2-0 Tallon Griekspoor

Bước vào vòng hai Vienna Open 2026, Zverev thể hiện phong độ ấn tượng trước Tallon Griekspoor. Tay vợt người Đức kiểm soát tốt thế trận, giành một break trong mỗi set để thắng 6-4, 7-5, qua đó tiến vào tứ kết.

Zverev lần đầu chiếm ngôi số 1 thế giới - Ảnh: Tennis Channel

Chiến thắng giúp Zverev nâng thành tích đối đầu với Griekspoor lên 10 thắng, 3 thua, đồng thời hoàn tất cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Theo ATP, Zverev chắc chắn vượt Jannik Sinner để chiếm vị trí số một thế giới khi bảng xếp hạng mới được công bố ngày 2/11.

Đáng chú ý, ngôi sao 29 tuổi trở thành tay vợt Đức đầu tiên đứng đầu ATP kể từ Boris Becker năm 1991, đồng thời là người thứ 30 trong lịch sử đạt được thành tích này.

Zverev lần đầu vượt mặt cả Alcaraz và Sinner - Ảnh: Tennis TV

Ở tuổi 29 năm 6 tháng, Zverev còn trở thành tay vợt lớn tuổi thứ hai lần đầu vươn lên đỉnh bảng xếp hạng ATP.

Tay vợt Đức hiện có thành tích 64 thắng, 16 thua trong mùa giải, cùng 13 lần góp mặt ở tứ kết, nhiều nhất ATP Tour 2026.

Đối thủ tiếp theo của Zverev tại Vienna Open là Arthur Fery. Chiến thắng này cũng giúp anh chắc chắn kết thúc năm 2026 với vị trí số một thế giới.