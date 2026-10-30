Novak Djokovic bất ngờ gục ngã trước Jan-Lennard Struff sau ba set nghẹt thở tại Basel Open 2026, qua đó đối mặt nguy cơ không thể giành vé tham dự ATP Finals cuối năm.

Video highlights Novak Djokovic 1-2 Jan-Lennard Struff

Bước vào cuộc đối đầu tại vòng hai Basel Open, Novak Djokovic được đánh giá vượt trội khi từng toàn thắng cả 8 lần chạm trán Struff trước đó. Tuy nhiên, tay vợt 36 tuổi người Đức đã tạo nên bất ngờ lớn.

Ngay từ set mở màn, Struff liên tục gây sức ép bằng những cú giao bóng uy lực. Dù vậy, Djokovic vẫn thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng 7-6 (7-4) sau loạt tie-break.

Djokovic dừng bước ở vòng 2 Basel Open - Ảnh: ATP Tour

Sang set hai, Struff thi đấu bùng nổ, tận dụng khả năng giao bóng vượt trội để gây khó khăn cho cựu số một thế giới. Tay vợt Đức thắng 7-5, đưa trận đấu vào set quyết định.

Ở set ba, hai tay vợt tiếp tục giằng co quyết liệt. Struff duy trì sự ổn định, trước khi thắng 7-5 trong loạt tie-break, hoàn tất màn ngược dòng sau 2 giờ 36 phút.

Đáng chú ý, Struff tung ra 27 cú ace và cứu thành công cả 6 break point phải đối mặt.

Thất bại khiến Djokovic bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách 319 điểm với Rafael Jodar trong cuộc đua ATP Finals.

Tay vợt Serbia sẽ phải nỗ lực tại Paris Masters để nuôi hy vọng lần thứ 19 góp mặt ở giải đấu cuối năm.