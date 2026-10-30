Carlos Alcaraz thể hiện bản lĩnh đáng kinh ngạc khi cứu bốn set point trước Nikoloz Basilashvili, qua đó giành chiến thắng sau hai set và tiến vào tứ kết Vienna Open 2026.

Video highlights Carlos Alcaraz 2-0 Nikoloz Basilashvili

Bước vào cuộc đối đầu với Nikoloz Basilashvili, Alcaraz nhanh chóng chứng minh đẳng cấp bằng những pha đánh bóng uy lực và khả năng di chuyển linh hoạt.

Trong set mở màn, tay vợt người Tây Ban Nha hoàn toàn áp đảo đối thủ. Sau khi tỷ số là 1-1, Alcaraz liên tục gây sức ép, giành chiến thắng 6-1 và tạo lợi thế lớn.

Carlos Alcaraz trải qua loạt tie-break nghẹt thở - Ảnh: AGTP Tennis

Tuy nhiên, Basilashvili bất ngờ vùng lên mạnh mẽ trong set hai. Tay vợt Georgia cải thiện khả năng giao bóng, liên tục gây khó khăn và giành lại break để đưa set đấu vào loạt tie-break.

Tại đây, hai tay vợt tạo nên màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở. Alcaraz phải cứu tới bốn set point trước khi tận dụng match point thứ tư, giành chiến thắng 13-11.

Chung cuộc, Alcaraz thắng 2-0 (6-1, 7-6) sau 1 giờ 41 phút, qua đó lần thứ 60 trong sự nghiệp góp mặt tại tứ kết một giải ATP.

Đáng chú ý, chiến thắng còn giúp "tiểu Nadal" nối dài chuỗi 23 trận thắng liên tiếp tại các giải ATP 500.

Ở tứ kết, Alcaraz sẽ chạm trán Tommy Paul, người vừa đánh bại Luciano Darderi 6-1, 6-1. Tay vợt Tây Ban Nha đang chiếm ưu thế đối đầu 7-2 trước đại diện Mỹ.