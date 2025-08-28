Trên sân Arthur Ashe, Alcaraz nhập cuộc đầy tự tin, nhanh chóng bẻ game giao bóng của đối thủ và khép lại set đầu với chiến thắng áp đảo 6-1.

Bước sang set hai, tay vợt người Tây Ban Nha thể hiện phong độ gần như hoàn hảo. Những cú đánh uy lực từ cuối sân cùng khả năng di chuyển linh hoạt giúp Alcaraz không cho Bellucci bất kỳ cơ hội nào, khép lại set đấu bằng chiến thắng trắng 6-0.

Alcaraz thắng dễ ở vòng 2 - Ảnh: US Open

Ở set ba, Bellucci nỗ lực vùng lên, có những thời điểm gây khó khăn cho Alcaraz. Tuy nhiên, sự chênh lệch đẳng cấp vẫn quá rõ ràng. Alcaraz kiểm soát thế trận, tận dụng cơ hội bẻ game và kết thúc set đấu với tỷ số 6-3.

Thắng chung cuộc 3-0 (6-1, 6-0, 6-3), Alcaraz ghi tên mình vào vòng ba, nơi anh sẽ tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ hai tại US Open. Phong độ ấn tượng này cũng là lời khẳng định mạnh mẽ từ tay vợt trẻ người Tây Ban Nha cho tham vọng chiếm ngôi vị số một thế giới trong tương lai gần.