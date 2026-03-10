Carlos Alcaraz tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi ngược dòng đánh bại Arthur Rinderknech sau ba set căng thẳng để giành quyền vào vòng 4. Đây cũng là chiến thắng thứ sáu liên tiếp của tay vợt người Tây Ban Nha trước đối thủ này.

Alcaraz thể hiện bản lĩnh trước Rinderknech - Ảnh: ATP Tour

Set đầu diễn ra giằng co khi cả hai tay vợt đều có cơ hội bẻ game nhưng không tận dụng thành công. Trận đấu phải phân định bằng loạt tie-break. Rinderknech chơi đầy tự tin, dẫn trước 5-2 sau khi tận dụng lỗi kép của Alcaraz. Dù Alcaraz nỗ lực san bằng và thậm chí có match point, tay vợt người Tây Ban Nha vẫn để thua 6-8 trong loạt tie-break.

Sang set hai, Rinderknech tiếp tục tạo bất ngờ khi sớm giành break. Tuy nhiên, Alcaraz nhanh chóng lấy lại thế trận, liên tiếp hóa giải các pha lên lưới của đối thủ. Tay vợt người Tây Ban Nha giành lại break và khép lại set đấu với chiến thắng 6-3.

Ở set quyết định, Alcaraz hoàn toàn làm chủ thế trận. Anh bẻ game sớm và tiếp tục khai thác điểm yếu trong lối chơi của Rinderknech để thắng 6-2.

Chung cuộc, Alcaraz thắng 6(6)-7, 6-3, 6-2 sau 2 giờ 19 phút và sẽ chạm trán Casper Ruud ở vòng 4 Indian Wells 2026.