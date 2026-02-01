Carlos Alcaraz đã giành chức vô địch Australian Open 2026 sau khi đánh bại Novak Djokovic trong trận chung kết với tỷ số 3-1 (2-6, 6-2, 6-3 và 7-5). Tay vợt Tây Ban Nha làm nên lịch sử khi chinh phục danh hiệu đầu tiên tại Melbourne, qua đó trở thành người thứ 9 trong lịch sử hoàn tất Grand Slam, tức là vô địch ít nhất một lần ở Australian Open, Roland Garros, Wimbledon và US Open.
Hơn nữa, anh làm được điều này ở độ tuổi trẻ nhất: 22 tuổi, đúng bằng độ tuổi Donald Budge từng đạt được vào năm 1938, trong giai đoạn trước kỷ nguyên Mở (Open Era).
Trước Alcaraz, những người từng hoàn tất Grand Slam gồm: Fred Perry (1935), Rod Laver (1962), Roy Emerson (1964), Andre Agassi (1999), Roger Federer (2009), Rafael Nadal (2010) và chính đối thủ của Alcaraz hôm nay, Novak Djokovic (2016).
Alcaraz hiện có 7 danh hiệu Grand Slam (trước đó là 2 Roland Garros, 2 Wimbledon và 2 US Open), nhiều hơn Rafael Nadal – người có 5 danh hiệu ở cùng độ tuổi. Với chiến thắng của Carlitos, Djokovic vẫn dừng lại ở mốc 24 Grand Slam, bằng với nữ huyền thoại Margaret Court. Con số 25 ngày càng xa anh.
Trong trận chung kết, Djokovic thắng khá dễ ở set đầu, nhưng từ set 2 trở đi, Alcaraz cho thấy vì sao anh là số 1 thế giới. Carlitos chơi trận đấu với tỷ lệ giao bóng một thành công cao hơn – 77% so với 66% –có 36 cú winner so với 32 của Nole. Djokovic mắc nhiều lỗi tự đánh hỏng hơn, 46 lỗi, so với 27 của Alcaraz.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Alcaraz vs Djokovic:
SET 4: 7-5
Kết thúc! Alcaraz lên ngôi!
Với 2 Championship point, số 1 thế giới bẻ game và khiến Djokovic lần đầu tiên thua chung kết Australian Open.
6-5
Game cho Alcaraz.
Số 1 thế giới đang rất hiệu quả trong việc ghi điểm từ những cú giao bóng một.
5-5
Game cho Djokovic.
Tay vợt Serbia có những cú đánh chất lượng, cũng như giao bóng tốt.
5-4
Game cho Carlitos.
Alcaraz cứu break. Sau đó, Nole đánh hỏng và tay vợt số 1 thế giới giữ game.
4-4
Game cho Djokovic.
Game tiếp theo mang tính quyết định của set 4.
4-5
Game cho Carlitos.
Alcaraz thành công với những cú bỏ nhỏ.
3-3
Game 40-15 cho Djokovic.
Nole sẵn sàng “bỏ” những pha khó để giữ sức.
3-2
Game cho Alcaraz 40-0.
Carlitos ghi liền 2 điểm ace.
2-2
Game trắng 40-0 cho Nole.
2-1
Game cho Alcaraz.
1-1
Game cho Nole, dài nhất từ đầu trận.
Djokovic cứu 2 break, sau đó là cú trái tay ra ngoài – pha hỏng thứ 32 trong trận. Tiếp đó, anh kịp cứu break thứ 3, 4 và 5 sau 10 phút thi đấu – tỷ lệ 75% (Alcaraz cứu break 67%).
Tiếp đó là pha cứu break thứ 6. Cuối cùng, anh giữ game.
1-0
Game chóng vánh 40-15 cho Alcaraz.
SET 4
Set 4 bắt đầu. Alcaraz giao bóng trước.
SET 3: 2-1
6-3 cho Alcaraz.
Djokovic xuất sắc cứu liền 3 set points. Anh cứu tiếp set point thứ 4. Lần 4 đều.
Cuối cùng, Nole tự đánh ra ngoài và Alcaraz thắng set 2.
5-3
Game cho Alcaraz.
Một ván đấu rất hay giữ hai đối thủ.
4-3
Game cho Nole.
Một pha rally với 16 cú đánh. Nole tưởng như ghi điểm nhưng Alcaraz phòng thủ xuất sắc.
Dù vậy, Nole vẫn giữ game.
5-2
Game cho Alcaraz.
Dù lỗi giao bóng kép, Alcaraz vẫn xuất sắc với những pha mở bóng ra góc.
3-2
Alcaraz bẻ game.
Số 1 thế giới có pha mở góc tuyệt vời, khiến Nole di chuyển không kịp và giành game.
2-2
Game cho Alcaraz.
Điểm đầu tiên trong game cho Alcaraz sau pha bóng mà anh và Nole - với pha cứu bóng không tưởng nhưng không có điểm - khiến cả sân như nổ tung. Cuối cùng, Carlitos thắng 40-30.
1-2
Game cho Djokovic.
Nole đáp trả bằng game trắng 40-0 với màn trình diễn xuất sắc.
1-1
Game trắng 40-0 cho Alcaraz.
0-1
Game 40-30 cho Djokovic.
Alcaraz, dẫn trước 30-0, đánh bóng vào lưới khi mái che sân đóng lại vì dự báo có mưa.
SET 3
Set thứ 3 bắt đầu. Alcaraz giao bóng.
SET 2: 1-1
Alcaraz thắng 6-2 set 2.
Nole liên tục lỗi trả giao.
5-2
Một game hay của Carlitos trong những pha trả giao bóng. Ngược lại, Nole giao bóng không tốt và những cú đánh cũng thiếu chính xác.
4-2
Game trắng cho Alcaraz.
Djokovic bước vào game thứ 7 set 2 với nhiều áp lực.
3-2
Game cho Djokovic.
Nole phán đoán không chuẩn xác tình huống Alcaraz đánh bóng chạm lưới. Dù vậy, anh vẫn làm chủ và giữ game 40-15.
3-1
Nole đánh hỏng pha thứ 7 trong set 2 khi có cơ hội giành break. Djokovic chủ động lên lưới pha cuối, nhưng Alcaraz thắng.
2-1
Pha đánh hỏng của Djokovic – những tình huống hỏng liên tiếp – để cho Alcaraz bẻ game.
1-1
Game trắng 4-0 cho Alcaraz.
0-1
Game đấu giằng co giữa hai đối thủ, Carlitos gỡ hòa 40-40. Sau cùng, Nole có pha bỏ nhỏ hay để dẫn trước.
SET 2
Set thứ 2 bắt đầu.
SET 1: 0-1
Xuất sắc! 6-2 cho Djokovic!
Nole với cú thuận tay ghi điểm, qua đó thắng set 1 trước số 1 thế giới.
2-5
Game trắng khác cho Djokovic, trong đó có chuỗi rally buộc Carlitos đánh vào lưới.
2-4
Nole đánh tốt, nhưng Alcaraz giữ game nhờ giao bóng hai.
1-4
Djokovic thắng dễ game thứ 5 của set 1 khi anh giao bóng.
1-3
Nole giành break!
Màn rượt đuổi ngoạn mục giữa hai tay vợt. Djokovic có 3 lần điểm break, khi cả hai có những pha đánh xuất sắc.
Cuối cùng Nole thắng sau màn tấn công xuất sắc.
1-2
Nole dễ dành thắng game trắng 40-0.
1-1
1-1 Alcaraz nhanh chóng kết thúc game giao bóng đầu tiên của mình.
0-1
Djokovic thành công với game giao bóng của mình, điểm 40-15.
SET 1
Trận đấu bắt đầu. Djokovic giao bóng. Anh thắng 5, thua 4 trong các cuộc chạm trán Alcaraz trước đó.
Chung kết của lịch sử
Đó là hai thân thể rã rời. Người thứ nhất, 22 tuổi, đang ở độ rực rỡ nhất của đời VĐV, thừa nhận một ngày trước chung kết: “Ngày mai tôi sẽ dậy với cơ thể cứng đờ…”. Còn người kia, lớn hơn 16 tuổi, 38 tuổi, thì nhớ lại: “Về mặt sinh học, tôi nghĩ với cậu ấy sẽ dễ hồi phục hơn một chút…”. Carlos Alcaraz và Novak Djokovic rời sân vào thứ Sáu để trở về khách sạn của mình mà không thể lãng phí lấy một giây, bởi suy cho cùng, thứ đang hiện ra trước mắt họ quá đỗi hấp dẫn để không dốc thêm cú rướn cuối cùng. Mệt mỏi ư? Mệt mỏi là gì ở thời điểm này, khi trước mặt là hai miếng cắn lịch sử ngon lành đến thế? Những con phố Melbourne đang rung lên vì phấn khích.
Tiếng leng keng kim loại của những chuyến xe điện như báo trước một vụ nổ hạnh phúc: ngả về bên nào thì trận chung kết hôm nay tại Rod Laver Arena cũng sẽ đem lại một kết cục tuyệt vời và đầy ý nghĩa. Lịch sử hoặc lịch sử. Không có vùng xám. Quần vợt thời gian gần đây vốn quen với “quy trình” cứ trừ dần từng vòng đấu cho đến khi Alcaraz và Jannik Sinner - giờ đã rời khỏi khung hình, bị tay vợt Serbia loại - gặp nhau để tiếp tục chia nhau chiếc bánh. Nhưng lần này lại xuất hiện một chương mới, có lẽ chẳng mấy ai ngờ. Vẫn là tay vợt Tây Ban Nha, nhưng điều mới mẻ là: phía bên kia lưới sẽ không phải người bạn đồng hành quen thuộc của anh, mà là một huyền thoại. Nhưng sao có thể…? Vậy mà có thể.
Djokovic, con sói già. Có ai thấy điều này từ trước không? Có lẽ là không. Hoặc có thể có. Không ai tin vào Nole nhiều bằng chính Nole — người đàn ông của ngàn mạng sống, triệu chiếc chìa khóa và cả trăm nghìn mánh khóe thoát hiểm. Thật khó đoán rằng anh sẽ đi tới đây. Không chỉ đáng khen, mà còn hơn thế nữa. Từng bị coi như đã hết khấu hao, tay vợt Balkan vẫn lặp đi lặp lại từ lâu rằng anh tiếp tục quần thảo không phải để “đi kèm” hay “thử vận may”, anh không phải thứ gia vị trang trí. Máu anh vẫn sôi. Anh muốn nó, anh cần nó. Và ngay trước mặt là con số 25, là chiếc cúp thứ 11 tại Australia. Làm sao anh có thể không chơi tất tay?
Thông tin trước trận
Sau vài ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ở Melbourne bắt đầu hạ từ thứ Năm và đến Chủ nhật này, điều kiện thi đấu sẽ khá mát mẻ. Dự báo cho thấy nhiệt độ dao động từ 16-20 độ C trong suốt thời gian diễn ra trận chung kết, với khả năng mưa thấp (7%). Trời nhiều mây.
Alcaraz chỉ còn cách danh hiệu Grand Slam thứ 7 đúng một bước. Nếu làm được, anh sẽ sánh ngang những huyền thoại như John Newcombe, John McEnroe hay Mats Wilander. Nếu đăng quang, anh cũng sẽ đứng cùng Rafael Nadal (2009 và 2022) với tư cách là những tay vợt Tây Ban Nha từng vô địch giải đấu này.
Để đạt được điều đó, một trong những thước đo then chốt sẽ là cú giao bóng. Giao bóng của tay vợt Tây Ban Nha đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, trong khi đối thủ của anh cũng duy trì những tỷ lệ rất ấn tượng. Các chỉ số thống kê của Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF) cho thấy sự cân bằng giữa hai bên.
Djokovic đã thực hiện nhiều hơn hai cú ace (44 so với 42), và mắc nhiều hơn một lỗi giao bóng kép (14 so với 13). Cả hai đều bảo vệ game giao bóng khá tốt: 87% của tay vợt Serbia, so với 91% của tay vợt Tây Ban Nha. Tuy nhiên, hiệu suất của Nole ở điểm giao bóng hai thấp hơn (51% so với 61%), anh bù lại bằng khả năng “dập lửa” ở các điểm break (76% so với 68%).