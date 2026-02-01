Carlos Alcaraz đã giành chức vô địch Australian Open 2026 sau khi đánh bại Novak Djokovic trong trận chung kết với tỷ số 3-1 (2-6, 6-2, 6-3 và 7-5). Tay vợt Tây Ban Nha làm nên lịch sử khi chinh phục danh hiệu đầu tiên tại Melbourne, qua đó trở thành người thứ 9 trong lịch sử hoàn tất Grand Slam, tức là vô địch ít nhất một lần ở Australian Open, Roland Garros, Wimbledon và US Open.

Hơn nữa, anh làm được điều này ở độ tuổi trẻ nhất: 22 tuổi, đúng bằng độ tuổi Donald Budge từng đạt được vào năm 1938, trong giai đoạn trước kỷ nguyên Mở (Open Era).

Trước Alcaraz, những người từng hoàn tất Grand Slam gồm: Fred Perry (1935), Rod Laver (1962), Roy Emerson (1964), Andre Agassi (1999), Roger Federer (2009), Rafael Nadal (2010) và chính đối thủ của Alcaraz hôm nay, Novak Djokovic (2016).

Alcaraz hiện có 7 danh hiệu Grand Slam (trước đó là 2 Roland Garros, 2 Wimbledon và 2 US Open), nhiều hơn Rafael Nadal – người có 5 danh hiệu ở cùng độ tuổi. Với chiến thắng của Carlitos, Djokovic vẫn dừng lại ở mốc 24 Grand Slam, bằng với nữ huyền thoại Margaret Court. Con số 25 ngày càng xa anh.

Trong trận chung kết, Djokovic thắng khá dễ ở set đầu, nhưng từ set 2 trở đi, Alcaraz cho thấy vì sao anh là số 1 thế giới. Carlitos chơi trận đấu với tỷ lệ giao bóng một thành công cao hơn – 77% so với 66% –có 36 cú winner so với 32 của Nole. Djokovic mắc nhiều lỗi tự đánh hỏng hơn, 46 lỗi, so với 27 của Alcaraz.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Alcaraz vs Djokovic: