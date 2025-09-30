Carlos Alcaraz khởi đầu chệch choạc, bỏ lỡ nhiều cơ hội bẻ giao và để thua set đầu. Tuy nhiên, tay vợt 21 tuổi người Tây Ban Nha nhanh chóng lấy lại sự tự tin, tăng cường sức mạnh trong các cú giao bóng và tấn công áp đảo để cân bằng tỷ số sau hai set.

Carlos Alcaraz ngược dòng ấn tượng trước Casper Ruud, giành chiến thắng thứ 65 trong một mùa - Ảnh: ATP, US Open

Ở set quyết định, Alcaraz bẻ giao ở game thứ năm rồi giữ chắc lợi thế, khép lại trận đấu bằng thắng lợi 6-4 sau gần hai giờ thi đấu căng thẳng.

Phát biểu sau trận, tay vợt số 1 thế giới thừa nhận sự kiên nhẫn và lạc quan là chìa khóa giúp anh lội ngược dòng thành công. Đây là cơ hội để anh giành danh hiệu thứ tám trong năm, đồng thời phục thù thất bại trước Fritz tại Laver Cup vừa qua.

Tay vợt số 1 thế giới chạm trán Taylor Fritz ở chung kết Japan Open- Ảnh: US Open

Ở trận bán kết còn lại, Taylor Fritz thể hiện phong độ ấn tượng khi hạ Jenson Brooksby 6-3, 6-3, tung ra 13 cú ace và duy trì sự ổn định ở những thời khắc quyết định.

Trận chung kết Japan Open 2025 giữa Alcaraz và Fritz hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn, khi cả hai đều đang đạt phong độ cao. Nếu thắng, Alcaraz không chỉ nâng cúp mà còn cải thiện thành tích đối đầu trước đối thủ người Mỹ.