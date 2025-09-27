Giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025:

Ở cặp bán kết đầu tiên, Bulgaria tiếp tục hành trình thần kỳ của mình khi đánh bại Cộng hòa Czech với tỷ số 3-1 (25-20, 23-25, 25-21, 25-22).

Đội bóng Đông Âu chơi bùng nổ, đặc biệt ở những thời điểm quyết định, để giành tấm vé lịch sử vào chung kết.

ĐT bóng chuyền nam Bulgaria (áo trắng) tiếp tục gây bất ngờ tại giải VĐTG 2025 - Ảnh: Volleyball World

Đây là chiến thắng cho thấy bản lĩnh và khát khao của Bulgaria, đội bóng được xem là “ngựa ô” của giải. Đây cũng là lần thứ hai Bulgaria vào chung kết thế giới, sau lần đầu năm 1970 chỉ giành á quân vì thua hiệu số set.

Trong khi đó, ở trận bán kết thứ hai, đẳng cấp của đương kim vô địch Italia đã lên tiếng. Dù phải đối đầu Ba Lan - đội bóng từng 3 lần đăng quang thế giới nhưng thầy trò HLV Ferdinando De Giorgi vẫn thể hiện phong độ tuyệt vời.

Với thế trận chắc chắn và khả năng bùng nổ ở cuối set, Italia giành chiến thắng 3-0 (25-21, 25-22, 25-23) đầy thuyết phục.

Các chàng trai Italia tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch - Ảnh: Volleyball World

Như vậy, trận chung kết giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025 sẽ là màn chạm trán giữa Italia - đội bóng giàu truyền thống và bản lĩnh, cùng Bulgaria - hiện tượng đầy bất ngờ của giải.

Trong khi đó, Ba Lan sẽ đối đầu CH Czech ở trận tranh huy chương đồng, hứa hẹn cũng không kém phần căng thẳng và hấp dẫn.