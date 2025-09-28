Trận chung kết giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025 tại Philippines khép lại bằng màn trình diễn ấn tượng của Italia.

Nhà đương kim vô địch một lần nữa khẳng định đẳng cấp khi vượt qua trận đấu với Bulgaria - đội được xem là “hiện tượng” của giải đấu, với tỷ số 3-1 (25-21, 25-17, 17-25, 25-10).

Italia lần thứ 5 vô địch bóng chuyền nam thế giới - Ảnh: Volleyball World

Ngay từ set đầu, Italia đã cho thấy sự vượt trội về cả kỹ thuật lẫn bản lĩnh. Dù Bulgaria nỗ lực vùng lên ở set 3 để giành lại hy vọng, nhưng trước hàng công sắc bén và lối chơi kỷ luật của đối thủ, đại diện Đông Âu nhanh chóng bị khuất phục trong set quyết định. Tỷ số 25-10 ở set 4 phản ánh rõ sự áp đảo toàn diện của đội bóng áo xanh.

Chiến thắng này không chỉ giúp Italia bảo vệ thành công ngôi vương mà còn nâng tổng số lần vô địch thế giới của họ lên con số 5 - một cột mốc lịch sử khẳng định vị thế hàng đầu.

Dù không giành chức vô địch nhưng tấm HC bạc cũng là kỳ tích sau 55 năm của Bulgaria - Ảnh: Volleyball World

Sự ổn định và bản lĩnh thép của các tuyển thủ Italia tiếp tục là hình mẫu trong làng bóng chuyền nam thế giới.

Đáng chú ý, đây cũng là giai đoạn thăng hoa của bóng chuyền Italia khi trước đó không lâu, đội tuyển nữ của họ đã đăng quang chức vô địch thế giới.

Thành tích kép này biến năm 2025 trở thành một mùa giải vàng son, đưa bóng chuyền Italia lên đỉnh cao cả ở sân chơi nam và nữ.

Đội hình tiêu biểu giải vô địch bóng chuyền nam thế giới 2025 - Ảnh: Volleyball World