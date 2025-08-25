Sáng nay (25/8), ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã thông tin khẩn về cơn bão số 5 (Kajiki), dự báo đổ bộ đất liền khu vực Bắc Trung Bộ trưa và chiều nay.

Theo đó, do ảnh hưởng của bão số 5, ở trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, trạm Bãi Cháy (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8;...

Đến 4h sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 220km, cách Hà Tĩnh khoảng 200km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 180km về phía Đông Đông Bắc.

Hướng di chuyển của bão số 5 sáng 25/8. Nguồn: NCHMF

Đáng lưu ý, sau khi mạnh lên cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17 từ 18h tối qua (24/8), đến nay, bão số 5 vẫn giữ nguyên cường độ; tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Theo ông Khiêm, trong 12 giờ tới, bão giữ nguyên hướng và tốc độ di chuyển. Đến 16h cùng ngày, vị trí tâm bão trên biển ven bờ Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị vẫn với sức gió cấp 14, giật cấp 17.

Chi tiết sức gió trên đất liền khi bão đổ bộ khoảng chiều 25/8 (cập nhật lúc 7h sáng 25/8): Bắc Thanh Hóa: gió cấp 8-9, giật 10-11.

Nam Thanh Hóa - Bắc Hà Tĩnh: cấp 10-11, gần tâm bão 12-14, giật 15-16.

Nam Hà Tĩnh - Quảng Trị, ven biển Quảng Ninh – Ninh Bình: gió cấp 6-8, giật 9-10.

Sau đó, bão di chuyển vào đất liền Thanh Hóa - Quảng Trị với sức gió mạnh nhất ở Nam Thanh Hóa - Hà Tĩnh là cấp 12-14, giật cấp 15-16. Đến 4h sáng mai, vị trí tâm bão trên khu vực Trung Lào, cường độ cấp 8, giật cấp 11; và suy giảm thành áp thấp nhiệt đới, rồi vùng áp thấp trong 12 giờ tiếp theo.

Trên biển

Do ảnh hưởng của bão số 5, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông hôm nay còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão 8-10m; biển động dữ dội.

Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; riêng phía Nam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 3-5m; biển động rất mạnh.

Nước dâng

Vùng ven biển và các đảo từ Hải Phòng-Bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,8m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An 1-1,8m. Mực nước theo mốc trạm tại Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,5-4m, Ba Lạt (Ninh Bình) 1,8-2,3m, Sầm Sơn (Thanh Hoá) 3,7-4,2m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) 3,5-4,0m, tại Cửa Nhượng (Hà Tĩnh) 2,2-2,6m.

Nguy cơ cao ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước dâng và song trong bão rất cao vào chiều và tối nay (25/8).

Cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền

Từ sáng nay, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 8-11, giật cấp 12-14. Riêng khu vực Nam Thanh Hóa - Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9-10.

Mưa lớn

Từ sáng nay đến hết ngày mai (26/8), ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Từ hôm nay đến hết ngày mai, khu vực thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to và giông. Hôm nay, TP Đà Nẵng cũng có mưa, mưa vừa và giông. Từ hôm nay đến ngày mai, khu vực TPHCM có mưa, mưa rào và giông (mưa giông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa giông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ chiều nay đến 27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm.