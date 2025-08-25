Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa cập nhật thông tin mới nhất về diễn biến cơn bão số 5 (Kajiki).

Cụ thể, lúc 7h sáng nay (25/8), tâm bão cách Nghệ An 170km, cách Hà Tĩnh 160km, Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) 160km, cường độ cấp 14, giật cấp 17; di chuyển Tây Tây Bắc 20km/h.

Từ nay đến chiều, khi di chuyển vào vùng biển Hà Tĩnh - Thanh Hóa, bão duy trì cường độ cấp 14, giật cấp 15-16. Khi bão áp sát bờ biển Hà Tĩnh - Nghệ An cường độ có thể giảm xuống cuối cấp 13 đầu cấp 14.

Hướng di chuyển của bão số 5, cập nhật sáng 25/8, nhiều nơi mưa lớn dữ dội. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Đáng lưu ý, trên đất liền khu vực Bắc Thanh Hóa có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; khu vực Nam Thanh Hóa - Bắc Hà Tĩnh có gió mạnh 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 15-16 (bán kính gió mạnh trên cấp 12 quanh tâm bão khoảng 50km); khu vực Nam Hà Tĩnh, Quảng Trị, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10.

Sâu trong đất liền của khu vực Nam Thanh Hóa - Hà Tĩnh, cách bờ biển khoảng 50-70km, gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12; sâu hơn trong đất liền, phần giáp Lào, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 7-8.

Ô tô di chuyển trong cơn mưa như trút ở Cửa Lò, Nghệ An sáng 25/8. Ảnh: Trọng Tùng

Cơ quan khí tượng nhấn mạnh, gió mạnh trên đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Trị bắt đầu xuất hiện từ sáng 25/8. Tuy nhiên, thời gian gió mạnh nhất từ 12-18h.

Do ảnh hưởng của bão số 5, từ sáng nay đến hết ngày mai (26/8), ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Đồng thời, từ hôm nay đến ngày mai, khu vực thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to và giông. Hôm nay, TP Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và giông. Cũng từ hôm nay đến ngày mai, khu vực TPHCM có mưa, mưa rào và giông (mưa giông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa giông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra, từ chiều nay đến 27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 6h sáng nay, các tỉnh từ Ninh Bình - Huế đã sơ tán 9.820 hộ/29.753 người (Ninh Bình 894 người; Thanh Hóa 1.083 hộ/4.003 người; Nghệ An 2.006 hộ/6.954 người; Hà Tĩnh 5.211 hộ/13.311 người, Quảng Trị 1.362 hộ/4.139 người; Huế 158 hộ/452 người). Hiện các địa phương đang tiếp tục tổ chức sơ tán các hộ dân ở khu vực nguy hiểm.

8 tỉnh từ Ninh Bình - Quảng Ngãi đã cấm biển.

Tuy nhiên, hệ thống đê biển, đê cửa sông tại các tỉnh từ Ninh Bình đến Huế có 43 vị trí trọng điểm xung yếu; 4 công trình đang thi công dở dang.

Các tuyến đê biển hiện được thiết kế chống với bão cấp 9-10, triều trung bình 5%; nguy cơ cao bị mất an toàn khi bão số 5 mạnh cấp 13-14, giật cấp 17 (vượt mức thiết kế). Trong đó, tuyến đê biển xã Hải Bình (huyện Tĩnh Gia cũ), tỉnh Thanh Hóa thấp, đã bị tràn năm 2017, chưa được củng cố, nâng cấp; tuyến đê biển Quỳnh Thọ trực diện biển, bãi trước đê bị xâm thực, cuối tuyến chưa đủ cao trình; các tuyến đê Hội Thống; Lộc Hà; Cẩm Nhượng, Hải - Hà - Thư, tỉnh Hà Tĩnh còn thấp, trực diện biển...

Do ảnh hưởng của bão số 5, tại đảo Hải Nam (Trung Quốc) đã có gió bão mạnh cấp 14, giật cấp 17, mưa trên 400mm/24 giờ; Khoảng 20.000 người dân đã được sơ tán trước khi bão đổ bộ. Tại Việt Nam ở trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, trạm Bãi Cháy (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; ... Ở các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Nguyên do bão còn mạnh khi tiến sát đất liền

Các chuyên gia khí tượng cho biết những căn cứ dự báo cường độ bão số 5 còn mạnh khi tiến sát đất liền. Thứ nhất là, bão di chuyển trên vùng biển miền Trung có nhiệt độ mặt nước tới 30°C; đồng thời được tiếp thêm năng lượng của gió mùa Tây Nam từ vịnh Ben-gan và gió Đông của lưỡi áp cao cận nhiệt đới, nên khả năng bão duy trì cường độ mạnh là rất cao.

Tâm bão đang di chuyển vào khu vực Bắc Trung Bộ. Nguồn: NCHMF

Thứ hai là, độ đứt gió thẳng đứng của cơn bão này là nhỏ 2.5m/s trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ nên thuận lợi cho bão bảo toàn cường độ khi vào sát bờ.

Thứ ba, hoàn lưu bão số 5 ít bị ảnh hưởng bởi ma sát với địa hình đảo Hải Nam nên không bị phá vỡ cấu trúc.

Dự báo của các mô hình thời tiết tính toán bởi Việt Nam và quốc tế đều nhận định bão sẽ tiếp tục duy trì cường độ mạnh khi tiến vào sát bờ.

Khi di chuyển vào vùng sát bờ, ma sát tăng, ảnh hưởng của phần phía Tây Bắc lưỡi áp cao cận nhiệt đới (hình thế quyết định đường đi của bão số 5) sẽ làm cho bão mất đối xứng hơn, trục nghiêng về phía bắc hơn nên sẽ giảm cường độ.

Theo các chuyên gia, dự báo cường độ khi đổ bộ có sự thống nhất cao của cơ quan dự báo quốc tế như: Nhật Bản và Bắc Kinh (Trung Quốc) đều cấp 13-14; Hồng Kông (Trung Quốc) cấp 14.