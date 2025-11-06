Amazon Global Selling tổ chức Hội nghị thường niên với chủ đề “Đột phá công nghệ - Bứt phá xuất khẩu toàn cầu”.

Ngày 6/11, Amazon Global Selling tổ chức Hội nghị thường niên với chủ đề “Đột phá công nghệ - Bứt phá xuất khẩu toàn cầu”. Sự kiện quy tụ hơn 1.500 doanh nhân và doanh nghiệp, cùng tôn vinh thành công toàn cầu của doanh nghiệp Việt Nam trên Amazon; ra mắt các công cụ và chương trình mới mạnh mẽ, đồng thời công bố các trọng tâm chiến lược năm 2026 để thúc đẩy xuất khẩu toàn cầu cho Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Jim Yang, Giám đốc phát triển thị trường Châu Á – Thái Bình Dương, Amazon Global Selling, chia sẻ: “Hơn 20 thị trường quốc tế của Amazon mang đến cơ hội đa dạng cho các nhà sản xuất, chủ thương hiệu và các đối tác bán hàng trên toàn thế giới. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Những nỗ lực liên tục của Amazon trong việc phát triển hạ tầng logistics, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái ngành được thiết kế để giúp các doanh nghiệp kết nối thế mạnh sản xuất với khách hàng toàn cầu. Tinh thần khởi nghiệp và năng lực sản xuất của Việt Nam mang lại những cơ hội tuyệt vời để tăng trưởng xuất khẩu qua TMĐT”.

Ông Jim Yang, Giám đốc phát triển thị trường Châu Á – Thái Bình Dương, Amazon Global Selling, phát biểu tại hội nghị.

Theo số liệu từ Amazon, trong năm qua, tính đến ngày 31/7, số lượng sản phẩm được bán ra bởi các đối tác bán hàng Việt Nam đã tăng gần 35% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này cho thấy vai trò ngày càng tăng của thương mại điện tử B2C toàn cầu như một kênh xuất khẩu mới nổi của Việt Nam.

Dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng của Amazon (FBA) đã trở thành công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp Việt nâng cao hiệu quả logistics. Số lượng đơn vị hàng hóa vận chuyển qua FBA tăng gần 40% trong năm 2025, phản ánh sự chú trọng của nhà bán hàng Việt Nam trong việc đảm bảo giao hàng uy tín và dịch vụ khách hàng trên toàn cầu.

Top 5 ngành hàng bán chạy nhất của các đối tác bán hàng Việt Nam trên Amazon bao gồm: nhà cửa, nhà bếp, sức khỏe và chăm sóc cá nhân, thời trang và làm đẹp, vẫn duy trì ổn định trong năm 2025, phản ánh thế mạnh sản xuất vốn có của Việt Nam. Tiêu biểu có thể kể đến câu chuyện thành công của Coolmate trong ngành may mặc và Green Mekong với các sản phẩm nội thất.

Ông Larry Hu, Giám đốc Amazon Global Selling Đông Nam Á cho biết: “Với quá trình chuyển đổi số nhanh chóng và nền kinh tế định hướng xuất khẩu mạnh mẽ, Việt Nam đang ở vị thế hoàn hảo cho sự tăng trưởng xuất khẩu TMĐT. Chúng tôi đã và đang xây dựng nền tảng để hỗ trợ Việt Nam vươn lên trong lĩnh vực TMĐT toàn cầu. Hôm nay, chúng tôi công bố chiến lược 2026 nhằm tăng tốc đưa Việt Nam trở thành trung tâm xuất khẩu TMĐT chất lượng cao của Đông Nam Á. Các giải pháp và công nghệ đổi mới toàn diện của Amazon sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam biến thế mạnh của mình thành thành công bền vững trên toàn cầu, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn về chuyển đổi số và phát triển xuất khẩu chất lượng cao của đất nước”.

Ông Larry Hu, Giám đốc Amazon Global Selling Đông Nam Á phát biểu tại hội nghị.

Trọng tâm chiến lược 2026 của Amazon Global Selling Việt Nam sẽ tăng tốc đưa Việt Nam trở thành trung tâm xuất khẩu TMĐT Đông Nam Á. Theo đó, sẽ đẩy mạnh quá trình chuyển đổi của Việt Nam thành trung tâm xuất khẩu khu vực và tăng cường năng lực cạnh tranh toàn cầu thông qua nỗ lực phát triển logistics, bồi dưỡng nhân tài trong ngành và thúc đẩy trao đổi kiến thức trong khu vực thông qua sự hợp tác với Chính phủ và các hiệp hội ngành nghề.

Amazon sẽ hỗ trợ các nhà sản xuất và thương hiệu Việt Nam nâng tầm trong chuỗi giá trị toàn cầu, thông qua đổi mới sản phẩm và xây dựng thương hiệu, hợp tác cùng Chính phủ và các bên liên quan triển khai các sáng kiến xuất khẩu chất lượng cao, bồi dưỡng thế hệ doanh nhân mới, từ đó giúp “Made in Vietnam” mang dấu ấn là các sản phẩm đổi mới sáng tạo, chất lượng và có tính cạnh tranh cao trên toàn cầu.

Amazon cũng sẽ thúc đẩy chuyển đổi AI cho ngành xuất khẩu Việt Nam thông qua việc giới thiệu các công cụ AI, hướng dẫn phương pháp ứng dụng AI và phát triển nhân tài trong lĩnh vực AI, hướng tới đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đi đầu khu vực về việc ứng dụng công nghệ trong thương mại và sản xuất thông minh.

Tại sự kiện, Amazon cũng ra mắt chương trình vận chuyển xuyên biên giới Amazon Global Logistics (AGL), đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới được chọn làm điểm xuất phát FBA của AGL, cho phép doanh nghiệp địa phương tiếp cận giải pháp logistics toàn diện, kết nối trực tiếp với mạng lưới trung tâm xử lý đơn hàng của Amazon tại Mỹ.

Việc ra mắt chương trình này giúp doanh nghiệp địa phương tập trung vào thế mạnh sản xuất để mở rộng kinh doanh quốc tế và để Amazon quản lý toàn bộ quy trình logistics xuyên biên giới, từ khâu lấy hàng đến giao hàng tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng.