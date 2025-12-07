Trao đổi với PV VietNamNet, TS. Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19/8 (Bộ Công an) cho biết, cháo lòng từ lâu đã là món ăn quen thuộc, đặc biệt hấp dẫn của hàng vạn tín đồ ẩm thực trong những ngày trời rét.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều người có xu hướng bỏ qua gan, dồi, thịt dải hay dạ dày, mà chỉ chọn phần đầu lòng non và đầu hành hoa khi ăn cháo lòng.

Theo TS Hương Giang, trong bát cháo này, đầu hành được đánh giá là lành tính, giúp kích thích tiêu hóa và tạo cảm giác ấm bụng. Tuy nhiên, phần đầu lòng (nội tạng heo) mới là yếu tố cần đặc biệt chú ý, bởi đây là nhóm thực phẩm dù giàu dinh dưỡng nhưng lại chứa nhiều chất dễ gây hại nếu dùng quá mức.

Nội tạng động vật nói chung và nội tạng heo nói riêng có hàm lượng dinh dưỡng khá cao, cung cấp vitamin nhóm B, sắt, kẽm và nhiều acid amin. Song song với lợi ích, nội tạng lại chứa lượng lớn cholesterol, chất béo bão hòa và purin.

"Nếu ăn thường xuyên và trong thời gian dài, dù là người khỏe mạnh, cơ thể vẫn dễ đối mặt với loạt nguy cơ về sức khỏe", TS Hương Giang nhấn mạnh.

Món cháo dễ ăn, ngon miệng nhưng không phải ai cũng được dùng. Ảnh: Hải Anh

Bác sĩ cảnh báo, việc ăn nhiều nội tạng có thể dẫn đến tăng mỡ máu, rối loạn lipid máu, tăng acid uric – yếu tố gây bệnh gout. Song song đó, gan cũng phải hoạt động nhiều hơn để chuyển hóa chất béo, từ đó làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ với những người thường xuyên ăn nội tạng. Không chỉ vậy, nếu khâu sơ chế và chế biến không đảm bảo, nội tạng có thể trở thành nguồn gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa cho những người sử dụng.

"Một số nghiên cứu còn ghi nhận việc tiêu thụ nội tạng thường xuyên có thể ảnh hưởng đến hệ vi sinh đường ruột, tạo gánh nặng chuyển hóa và tăng nguy cơ viêm nhiễm. Điều này lý giải vì sao dù không được xếp vào nhóm “thực phẩm độc”, nội tạng vẫn luôn nằm trong danh sách các món cần hạn chế. Vì vậy, người dân không nên ăn nội tạng như món thường ngày.

Người khỏe mạnh có thể ăn thỉnh thoảng, khoảng vài lần trong tháng, với khẩu phần nhỏ 50-70g và phải đảm bảo rửa sạch, nấu chín kỹ, chọn nguồn thịt an toàn”, TS. Hương Giang nhấn mạnh.

Ngược lại, 5 nhóm người tuyệt đối tránh hoặc cần hạn chế tối đa gồm:

– Người tăng mỡ máu, gan nhiễm mỡ, rối loạn lipid.

– Người bệnh tim mạch, tăng huyết áp, xơ vữa động mạch.

– Người mắc bệnh gout hoặc acid uric cao.

– Người già yếu, người suy giảm miễn dịch.

– Phụ nữ mang thai.

Một lần nữa, TS Hương Giang khuyến cáo, nội tạng heo không phải món độc nhưng không dành để ăn thường xuyên. Hãy coi đó là món ‘thỉnh thoảng đổi vị’ chứ hoàn toàn không phải thực phẩm thiết yếu.