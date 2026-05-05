Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn tại sân bay có: Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ Nityanand Rai; Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa; Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Mumbai (Ấn Độ) Lê Quang Biên cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam và lưu học sinh Việt Nam tại Ấn Độ.

Trên khắp thủ đô New Delhi, Chính phủ Ấn Độ đã bố trí các bức ảnh chân dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với khẩu hiệu song ngữ nhiệt liệt chào mừng.

Tại khách sạn, đông đảo nghệ sĩ Ấn Độ đã nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bằng các điệu múa truyền thống.

Ngay sau khi tới thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn an ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.

Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện (2016-2026).

Ấn Độ là một trong những đối tác đầu tiên Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Sau 10 năm, quan hệ hai nước đã phát triển toàn diện, thực chất và ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành một trong những khuôn khổ hợp tác năng động và hiệu quả trong khu vực.

Hợp tác chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố, tin cậy được nâng cao. Lãnh đạo hai nước thường xuyên thăm lẫn nhau và tiếp xúc bên lề các hội nghị quốc tế, thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ đối với quan hệ song phương. Đồng thời, ngày càng có nhiều chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo các bộ ngành, địa phương hai nước.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt mức kỷ lục 16,46 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm 2024 và tăng khoảng 2,5 lần so với thời điểm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện năm 2016. Ấn Độ hiện nằm trong nhóm 8 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.