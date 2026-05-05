Chiều 5/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quân sự Palam, thủ đô New Delhi, bắt đầu thăm cấp nhà nước Ấn Độ.
Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn tại sân bay có: Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ Nityanand Rai; Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa; Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Mumbai (Ấn Độ) Lê Quang Biên cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam và lưu học sinh Việt Nam tại Ấn Độ.
Trên khắp thủ đô New Delhi, Chính phủ Ấn Độ đã bố trí các bức ảnh chân dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với khẩu hiệu song ngữ nhiệt liệt chào mừng.
Tại khách sạn, đông đảo nghệ sĩ Ấn Độ đã nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bằng các điệu múa truyền thống.
Ngay sau khi tới thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn an ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.
Ấn Độ là một trong những đối tác đầu tiên Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Sau 10 năm, quan hệ hai nước đã phát triển toàn diện, thực chất và ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành một trong những khuôn khổ hợp tác năng động và hiệu quả trong khu vực.
Hợp tác chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố, tin cậy được nâng cao. Lãnh đạo hai nước thường xuyên thăm lẫn nhau và tiếp xúc bên lề các hội nghị quốc tế, thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ đối với quan hệ song phương. Đồng thời, ngày càng có nhiều chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo các bộ ngành, địa phương hai nước.
Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt mức kỷ lục 16,46 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm 2024 và tăng khoảng 2,5 lần so với thời điểm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện năm 2016. Ấn Độ hiện nằm trong nhóm 8 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang tham gia đoàn công tác theo sự phân công của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Tô Lâm, dự kiến có các cuộc làm việc với Bộ các vấn đề Bộ lạc và Bộ các vấn đề Thiểu số của Ấn Độ.
Cuộc làm việc với Bộ các vấn đề Bộ lạc của Ấn Độ tập trung vào một số nội dung: trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số; mô hình trường nội trú, học bổng, đào tạo kỹ năng cho thanh niên vùng khó khăn; bảo tồn văn hóa, ngôn ngữ, tri thức truyền thống; phát triển sinh kế, sản phẩm bản địa, du lịch cộng đồng; huy động nguồn lực liên ngành và cơ chế phối hợp giữa trung ương, bang, địa phương trong triển khai chính sách phát triển vùng bộ lạc.
Đối với Bộ các vấn đề Thiểu số của Ấn Độ, hai Bộ trưởng sẽ trao đổi kinh nghiệm trong quản lý nhà nước về đa dạng tôn giáo, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật, thúc đẩy hài hòa xã hội, tăng cường tiếp cận giáo dục, kỹ năng, sinh kế và phúc lợi cho các cộng đồng thiểu số và nhằm thúc đẩy ký kết thỏa thuận hợp tác về công tác tôn giáo giữa 2 Bộ.