Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra từ ngày 5-7/5 theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi.

Sau chuyến thăm Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm Sri Lanka.

Tham gia đoàn có: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan; Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng; ông Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa lịch sử, khi lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ. Đặc biệt chuyến thăm diễn ra không lâu sau khi Đại hội 14 và Việt Nam kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Năm nay hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện (2016-2026). Ấn Độ là một trong ba quốc gia đầu tiên mà Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. 10 năm qua, quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu rộng nhưng vẫn còn rất nhiều tiềm năng.

Chuyến thăm là cơ hội để thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa lãnh đạo hai nước và quan hệ giữa hai Đảng cầm quyền. Đây cũng là cơ hội rất tốt để tăng cường kết nối toàn diện giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước cũng như giữa các doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực, trong đó có các công ty công nghệ, công ty khởi nghiệp, các trung tâm đổi mới sáng tạo của hai nước.

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải cho biết, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới, mở ra không gian hợp tác rộng lớn hơn và nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tiềm năng và vị thế của hai nước ở khu vực và trên thế giới.

Trong khi đó Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa cho biết, Ấn Độ đặc biệt coi trọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ấn Độ nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Chuyến thăm cùng các cuộc gặp lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ song phương, vốn đã rất mạnh mẽ và năng động.