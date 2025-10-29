Đối với bà Angeletti - thợ kim hoàn 101 tuổi, tất bật làm việc cả tuần tại cửa hàng trang sức ở Cresskill, New Jersey (Mỹ) là một phần trong cuộc sống thường nhật.

Bà tin rằng công việc và sự nghiệp giúp bà sống thọ khỏe mạnh, theo ABC 7. “Nếu tôi nghỉ hưu, tôi sẽ chết. Vì vậy, tôi không thể ở nhà”, bà Angeletti chia sẻ thẳng thắn về lý do vẫn giữ thói quen làm việc đều đặn.

Bà Angeletti tin rằng mình sống khỏe nhờ làm việc chăm chỉ mỗi ngày. Ảnh: ABC 7

Bà cũng tiết lộ bí quyết để duy trì năng lượng dồi dào ở tuổi mà rất ít người có cơ hội đạt được: Chăm sóc bản thân mỗi ngày. “Bạn phải thức dậy, phải tắm rửa, phải ăn uống đầy đủ và chăm sóc bản thân. Bạn phải tập thể dục. Nếu bạn không thích những gì mình đang làm, hãy thay đổi”, bà nói.

Bà Angeletti bắt đầu mưu sinh từ khi còn nhỏ, nghỉ học để giúp việc tại cửa hàng tạp hóa của gia đình ở Brooklyn. Khi chồng bà lên đường tham chiến trong Thế chiến II, bà làm việc tại một xưởng hải quân. Qua nhiều năm, bà tích lũy kinh nghiệm và dần xây dựng sự nghiệp riêng.

Hiện nay, cụ bà là chủ sở hữu Curiosity Jewelers, cửa hàng đã hoạt động từ năm 1964. Tiệm mở cửa 5 ngày một tuần, từ 10h30 đến 17h, từ thứ Ba đến thứ Bảy. Một ngày khác trong tuần, bà đến “quận kim cương” - nơi tập trung nhiều cửa hàng kim cương ở New York, để cập nhật xu hướng, chọn lựa sản phẩm và duy trì mối quan hệ với các đối tác.

Tại New Jersey, nơi bà Angeletti sinh sống, có khoảng 2.600 người từ 100 tuổi trở lên. Nơi có tỷ lệ dân sống thọ nhất ở Mỹ là Hawaii, với cứ 100.000 cư dân thì có 44 người sống đến trăm tuổi.

Số lượng những người sống trăm tuổi ở Mỹ đang tăng nhanh nhưng cơ sở hạ tầng của quốc gia vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Northeastern nhận thấy rằng, 70% người lớn tuổi sống trong các cộng đồng già hóa cao không có dịch vụ đầy đủ dành cho người cao tuổi.

Với sự chăm chỉ, tinh thần lạc quan và thói quen chăm sóc bản thân, bà Angeletti trở thành minh chứng sống cho việc tuổi tác không phải là rào cản để tiếp tục làm việc, cống hiến và duy trì năng lượng. Công việc không chỉ giúp bà cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa mà còn giữ cho tinh thần và sức khỏe của bà luôn ổn định. Sự tận tâm và niềm đam mê nghề nghiệp của cụ bà 101 tuổi này là tấm gương đáng ngưỡng mộ về sự bền bỉ và nghị lực phi thường của con người, bất kể tuổi tác.