Vẫn chưa coi trọng đúng mức vai trò của an ninh mạng

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, những năm qua, thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu tại địa phương đã đạt kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành từng bước được triển khai, các giải pháp bảo mật cơ bản được áp dụng. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức có chuyển biến tích cực; năng lực kỹ thuật bảo đảm an ninh mạng của một số cơ quan được tăng cường.

Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thẳng thắn nhận diện những tồn tại, hạn chế như: Hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ; Tỷ lệ hệ thống thông tin được phê duyệt cấp độ an toàn thấp; Năng lực giám sát, cảnh báo, ứng cứu sự cố hạn chế chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn; Dữ liệu chưa được quản trị thống nhất, còn phân tán, thiếu liên thông; Nguồn nhân lực chuyên trách về an ninh mạng thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

“Những hạn chế có nguyên nhân khách quan, song nguyên nhân chủ quan vẫn là do nhận thức của một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu chưa coi trọng đúng mức vai trò của an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu, thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành từng lúc thiếu chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc thực thi nhiệm vụ chưa thường xuyên”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận định.

Tỉnh An Giang sẽ đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng an ninh mạng, đưa nội dung này vào làm chuyên đề trong Phong trào “Bình dân học vụ số”.

Đổi mới tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng an ninh mạng

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tinh thần trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cuối tháng 6/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 57 ngày 31/12/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị.

Trong đó Chương trình hành động nêu rõ mục tiêu: “Xây dựng không gian mạng của tỉnh an toàn, vững mạnh, có năng lực phòng vệ tốt, khả năng chống chịu cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, an ninh biên giới quốc gia trên không gian mạng, ổn định chính trị, xã hội… Phát triển hạ tầng an ninh mạng, hạ tầng số hiện đại, góp phần phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số; đưa An Giang thuộc nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu về an toàn, an ninh không gian mạng, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu”.

Tỉnh An Giang sẽ huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trên không gian mạng; phát huy sự tham gia hiệu quả của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng và chủ động ứng phó với các nguy cơ, thách thức từ không gian mạng.

Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm sẽ được tỉnh An Giang tập trung triển khai là “đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng an ninh mạng; đưa nội dung này vào chương trình của hệ thống giáo dục quốc dân, chuyên đề trong Phong trào 'Bình dân học vụ số' để xây dựng 'thế hệ công dân số' văn minh, tuân thủ pháp luật”.

Cùng với đó, tỉnh An Giang sẽ phát triển cơ chế liên kết và hợp tác nhằm xây dựng một không gian mạng an toàn, tin cậy, thúc đẩy các giá trị nhân văn và nâng cao ý thức trách nhiệm bảo đảm an ninh không gian mạng đến mọi người dùng.

Bên cạnh việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh mạng, tỉnh cũng sẽ phát huy trách nhiệm xã hội của cơ quan báo chí và người có uy tín trong việc định hướng dư luận, lan tỏa thông tin tích cực và đấu tranh với các thông tin xấu độc.

Mặt khác, Chương trình hành động của tỉnh sẽ tập trung đào tạo, nâng cao năng lực, kỹ năng của lực lượng chuyên trách về an ninh mạng. Trong đó, đáng chú ý là tăng cường hợp tác quốc tế trên lĩnh vực an ninh mạng, tạo điều kiện cho cán bộ tham gia đào tạo, huấn luyện chuyên sâu tại nước ngoài và tích cực tham gia các cuộc diễn tập an ninh mạng quốc tế.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì chỉ đạo, định hướng công tác quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 57 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, góp phần giảm nghèo thông tin, giữ vững quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhanh, bền vững.