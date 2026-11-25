Với nhiều hình thức tuyên truyền hướng về cơ sở, An Giang chú trọng đưa thông tin về quốc phòng, an ninh, chính sách dân tộc đến cán bộ, chiến sĩ và người dân vùng biên, trong đó có học sinh dân tộc thiểu số.

An Giang là địa bàn có vị trí chiến lược trọng yếu, với đường biên giới tiếp giáp 3 huyện của Vương quốc Campuchia. Dân cư phân bố không đồng đều, nhiều dân tộc, tôn giáo cùng sinh sống, đặt ra yêu cầu tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc.

Trước đặc thù đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đặc biệt chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Theo số liệu thống kê mới nhất, trong 8 tháng đầu năm 2026, lực lượng vũ trang tỉnh duy trì 77 buổi thông báo chính trị, thời sự, thu hút hơn 545.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ tham gia. Công tác phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương được đẩy mạnh, với hàng trăm tin, bài, phóng sự chuyên sâu phản ánh hoạt động bảo vệ chủ quyền biên giới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Các lực lượng cũng tổ chức 871 buổi tuyên truyền, thu hút 74.112 lượt người tham gia; duy trì 610 buổi tuyên truyền lưu động tại các khu dân cư biên giới.

Thông qua các chương trình như “Tết Quân - Dân”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, toàn tỉnh vận động nguồn lực xã hội hóa hơn 31 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 172 căn nhà, 17 cầu giao thông, trao 5.661 suất quà và 105 suất học bổng cho đồng bào vùng biên.

Tiểu đoàn 519 tuyên truyền tại Trường THPT Nguyễn Thần Hiến (phường Hà Tiên)

Bên cạnh tuyên truyền trong cộng đồng dân cư, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại trường học cũng được chú trọng, hướng đến thế hệ trẻ, nhất là học sinh dân tộc thiểu số, qua đó giúp các em tiếp cận kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Tiêu biểu, Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang thường xuyên phối hợp với các trường học trên tuyến biên giới tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ Tiểu đoàn 519 phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự, công tác tuyển sinh quân sự, phòng, chống bạo lực học đường và kỹ năng bảo đảm an toàn giao thông đường bộ.

Với hình thức tuyên truyền trực tiếp, nội dung gần gũi, phù hợp từng lứa tuổi, học sinh được trang bị thêm kiến thức pháp luật, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân; đồng thời nâng cao kỹ năng nhận diện, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Thông qua nội dung về nghĩa vụ quân sự và tuyển sinh quân sự, hoạt động còn góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, khơi dậy ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, thông qua việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, đưa thông tin đến từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, lực lượng vũ trang tỉnh An Giang góp phần nâng cao nhận thức về quốc phòng, an ninh, chính sách dân tộc và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Những việc làm này nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.