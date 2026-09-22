Ngày 22/9, tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh An Giang khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã thông qua dự thảo nghị quyết về chủ trương thành lập 22 phường trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, 22 phường được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 22 xã tương ứng.

An Giang thống nhất thành lập 22 phường. Ảnh: KL

Các xã dự kiến thành lập phường gồm: Châu Thành, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, An Minh, Vĩnh Phong, Hòn Đất, Kiên Lương, Ba Chúc, Thoại Sơn, Phú Hòa, An Châu, Vĩnh An, Châu Phú, Vĩnh Thạnh Trung, Vĩnh Hậu, An Phú, Phú Tân, Chợ Mới, Long Điền và Hội An.

Tổng diện tích tự nhiên của 22 đơn vị này hơn 2.019km², với quy mô dân số hơn 1,267 triệu người. Trong số này, xã Ba Chúc và xã An Phú là 2 địa bàn có đường biên giới quốc gia.

Trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, việc lấy ý kiến nhân dân tại các xã dự kiến thành lập phường đạt tỷ lệ đồng thuận cao.

Theo nội dung được trình tại kỳ họp, việc thành lập 22 phường nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với địa bàn đô thị, quản lý dân cư và hạ tầng xã hội trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa gia tăng.

UBND tỉnh An Giang cho biết các địa bàn dự kiến thành lập phường giữ vai trò hạt nhân trong các vùng chức năng trọng điểm, hành lang kinh tế, trục liên kết phát triển và các tiểu vùng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sau khi hoàn tất việc thành lập thêm 22 phường, An Giang sẽ có tổng cộng 36 phường.

Hiện tỉnh An Giang có diện tích tự nhiên hơn 9.888km², dân số hơn 5,062 triệu người và 102 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 85 xã, 14 phường và 3 đặc khu.

Việc HĐND tỉnh thông qua chủ trương là bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thành lập các đơn vị hành chính theo quy định.