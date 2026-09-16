Sáng 16/9, tại buổi giao ban báo chí định kỳ tỉnh An Giang, đại diện Sở Nội vụ tỉnh thông tin về kết quả rà soát, thẩm định hồ sơ và chi trả chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 178/2024 của Chính phủ.

Cụ thể, qua rà soát, kiểm tra đã phát hiện 35 trường hợp được cấp thừa kinh phí với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó là 26 trường hợp bị cấp thiếu kinh phí cũng với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Theo Sở Nội vụ, nguyên nhân dẫn đến những sai lệch nói trên là thời gian thực hiện rà soát, thẩm định, phê duyệt và chi trả chính sách quá gấp.

Đại diện Sở Nội vụ thông tin tại buổi giao ban. Ảnh: KL

Theo Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, toàn bộ quá trình phải hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn, từ ngày 1/7 đến ngày 30/8/2025.

Đối với 35 trường hợp được cấp thừa kinh phí, Sở Tài chính đã phối hợp Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh dự toán kinh phí và hoàn thành việc thu hồi số tiền cấp thừa. Trong khi đó, đối với 26 trường hợp bị cấp thiếu, UBND tỉnh An Giang đã có văn bản gửi Bộ Tài chính xin ý kiến hướng dẫn việc chi trả bổ sung.

Sở Nội vụ cho biết do mốc thời gian chi trả theo Kết luận số 183-KL/TW đã kết thúc sau ngày 30/8/2025, tỉnh không còn cơ sở pháp lý để tự thực hiện việc xuất ngân sách chi trả bổ sung. Sau khi có hướng dẫn chính thức của Bộ Tài chính, cơ quan tham mưu sẽ trình UBND tỉnh thực hiện chi bổ sung cho những trường hợp được xác định còn thiếu kinh phí.

Trước đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh gửi 3.800 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đề nghị giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 178/2024. Qua rà soát, thẩm định, có 3.263 hồ sơ đủ điều kiện giải quyết.