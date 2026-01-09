Trong lời nói sau cùng, bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) trình bày bằng giọng xúc động rằng, gần 40 năm cống hiến cho ngành y tế, bản thân có những đóng góp nhất định và đã được Nhà nước ghi nhận.

Theo bị cáo, khi sức khỏe đã giảm sút, chuẩn bị về hưu thì phải trả giá cho những vi phạm trong quá khứ, đối diện với mức án rất dài. Bị cáo cho biết không oán thán, chỉ mong các cán bộ khác lấy đây làm bài học, không lặp lại sai lầm, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho rằng, những sai phạm của bản thân đã làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước. Bị cáo gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, các doanh nghiệp thực phẩm và mong HĐXX xem xét khoan hồng cho các bị cáo từng là cấp dưới để họ yên tâm cải tạo.

Trước đó, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Nguyễn Thanh Phong mức án 20 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong. Ảnh: Phạm Hải

Cũng bị đưa ra xét xử về tội Nhận hối lộ, trong lời nói sau cùng, bị cáo Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế) nghẹn ngào cho rằng: “Bị cáo có nói gì nữa cũng không thể bù đắp được những tổn thất mà bị cáo đã gây ra”.

Theo bà Nga, trong những đêm mất ngủ tại trại tạm giam, bị cáo nhiều lần tự hỏi vì sao ở những bước ngoặt của cuộc đời, bản thân lại để lý trí bị lu mờ. Bị cáo cho biết rất dằn vặt khi nghĩ đến số phận của những đồng nghiệp là cán bộ có năng lực, tâm huyết nhưng chỉ vì sự chỉ đạo chưa đúng đắn của mình mà phải cùng đứng trước tòa hôm nay. Bị cáo tự nhận trách nhiệm và cho rằng bản thân có lỗi rất lớn.

Vì vậy, bằng tất cả danh dự còn lại của mình, bị cáo khẩn thiết đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ tối đa trách nhiệm hình sự cho các bị cáo từng là cấp dưới. “Kính mong HĐXX xem xét cho bị cáo và các đồng nghiệp của bị cáo cơ hội sớm trở về với gia đình, chăm sóc người thân và sống cuộc đời lương thiện”, bị cáo Nga khẩn cầu.

Bị cáo Trần Việt Nga. Ảnh: CTV

Trước đó, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bà Nga mức án từ 12–13 năm tù.

Cũng trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Lê Hoàng (chồng bị cáo Nga) bật khóc, thừa nhận sai phạm và cho rằng đây là bài học “sâu sắc, đắt giá và cay nghiệt” mà bản thân sẽ không bao giờ quên, không bao giờ tái phạm.

Bị cáo bày tỏ sự nuối tiếc quãng đời thanh niên đầy nhiệt huyết, hoài bão cống hiến, được cơ quan tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ, có 24 năm công tác và từng nhận nhiều bằng khen. Tuy nhiên, chỉ vì không vượt qua được cám dỗ của đồng tiền, không vượt qua được chính mình, bị cáo phải gánh chịu hậu quả đau xót.

Nhắc đến hoàn cảnh cả hai vợ chồng đều vướng vòng lao lý, bị cáo Hoàng không kìm được nước mắt khi nói về hai con nhỏ thiếu người chăm sóc.

“Điều duy nhất bị cáo có thể làm là cúi xin HĐXX xem xét khoan hồng để vợ bị cáo sớm được trở về chăm sóc các con”, bị cáo Lê Hoàng nghẹn ngào trình bày.

Trong phần nói lời sau cùng, nhiều bị cáo khác cũng bày tỏ sự ăn năn, hối hận và ý thức rõ trách nhiệm phải chịu trước pháp luật đối với những hành vi vi phạm của mình.

Các bị cáo là cựu lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm thừa nhận, mỗi khoản lợi ích không chính đáng nhận được đều gây tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin của người dân, công lý và sự liêm chính của bộ máy quản lý nhà nước. Các bị cáo mong những sai phạm của mình sẽ là bài học cảnh tỉnh đối với đội ngũ cán bộ khác.

Dự kiến chiều 14/1, HĐXX sẽ tuyên án.