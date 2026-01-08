TAND TP Hà Nội tiếp tục phần tranh luận vụ án tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vào ngày 8/1. Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong mức án 20 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Bào chữa cho cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong, luật sư Giang Hồng Thanh cho rằng các bị cáo phạm tội trong bối cảnh chịu áp lực giải quyết hồ sơ tồn đọng. Số lượng hồ sơ tăng cao trong khi nhân sự không đổi và thời gian xử lý bị rút ngắn. Luật sư lập luận cán bộ Cục không đủ bản lĩnh từ chối khi doanh nghiệp gửi quà cảm ơn.

Người bào chữa đề nghị HĐXX áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt cho ông Phong. Luật sư khẳng định cựu Cục trưởng không có chủ trương gây khó khăn cho doanh nghiệp để vòi vĩnh. Ông Phong cũng yêu cầu cấp dưới giải quyết nhanh các hồ sơ đủ điều kiện.

Luật sư đề nghị xem xét lại trách nhiệm của bị cáo đối với số tiền các chuyên viên nhận từ tháng 9/2024. Ông Phong đã nghỉ hưu từ ngày 31/8/2024 nên việc quy kết trách nhiệm trong giai đoạn này là chưa phù hợp.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Đại diện VKS đề nghị mức án từ 12 đến 13 năm tù đối với bị cáo Trần Việt Nga (cựu Phó Cục trưởng). Luật sư bào chữa không đồng tình với nhận định bà Nga giữ vai trò chủ mưu. Việc chậm trễ hồ sơ một phần xuất phát từ nguyên nhân khách quan do thay đổi thể chế.

Đại diện VKS nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng và xâm phạm hoạt động cơ quan Nhà nước. Việc cấp phép sai quy định khiến thực phẩm kém chất lượng tràn lan ra thị trường. Điều này đe dọa trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của người tiêu dùng.