Gần đây, các bệnh viện ở Chiết Giang (Trung Quốc) tiếp nhận nhiều ca bệnh trĩ trở nặng sau khi ăn lẩu không đúng cách. Các bác sĩ cảnh báo người dân cần thận trọng với tình trạng được gọi là “hội chứng lẩu”.

Tác dụng phụ của lẩu

Jimu News đưa ra một trường hợp điển hình là chị Tian, 42 tuổi, nhân viên văn phòng. Sau ba ngày liền ăn lẩu cay, chị đột ngột đi ngoài ra máu, lượng huyết sắc tố giảm mạnh, dẫn đến sốc mất máu. Nữ bệnh nhân được đưa vào cấp cứu, chẩn đoán trĩ hỗn hợp cấp tính, phải phẫu thuật ngay. Một bệnh nhân khác, anh Chen, vốn bị táo bón mạn tính, ăn lẩu thường xuyên vào mùa đông khiến bệnh nặng hơn, dẫn đến búi trĩ sa ra ngoài, không thể tự co lại.

Món lẩu chứa nhiều chất béo, ớt, muối không tốt cho sức khỏe. Ảnh: Ban Mai

Theo bác sĩ tiêu hóa Lu Qingjun (Trung Quốc), ăn lẩu trong mùa đông dễ làm bùng phát triệu chứng trĩ. Nguyên nhân xuất phát từ ba yếu tố: Ớt và gia vị cay kích thích trực tiếp niêm mạc trực tràng; thức ăn nóng làm tăng tuần hoàn máu quanh hậu môn; đồ ăn nhiều dầu mỡ khiến nhu động ruột chậm lại. Sự cộng hưởng của các tác động trên khiến bệnh trĩ dễ chuyển sang giai đoạn cấp.

Bác sĩ Lu cho biết, mùa đông khiến mạch máu co lại, áp lực tại mạng lưới tĩnh mạch hậu môn vốn đã cao, nếu ăn quá nhiều món cay nóng càng dễ gây tổn thương, dẫn tới bệnh trĩ. Bác sĩ khuyến cáo người dân nên chọn nước lẩu thanh, tăng chất xơ và hạn chế ăn quá nhiều trong một bữa để giảm nguy cơ bệnh.

Nguyên nhân và biểu hiện của bệnh trĩ

Bệnh trĩ là tình trạng các tĩnh mạch ở hậu môn, trực tràng dưới bị phình giãn và tạo các búi trĩ ở hậu môn. Bệnh lý này tuy không quá nguy hiểm nhưng lại gây phiền toái, ảnh hưởng đến sinh hoạt, công việc của người bệnh.

Bác sĩ Lu cho biết bệnh trĩ được chia làm ba loại: Trĩ nội, trĩ ngoại và trĩ hỗn hợp. Trĩ nội thường gây đại tiện ra máu tươi không đau, nặng có thể sa búi trĩ; trĩ ngoại gây đau, ngứa, đặc biệt khi hình thành huyết khối; trĩ hỗn hợp là sự kết hợp triệu chứng của cả hai loại trên.

Các yếu tố nguy cơ của bệnh gồm táo bón lâu ngày, ngồi hoặc đứng quá lâu, mang thai, chế độ ăn ít chất xơ, dùng điện thoại khi đi vệ sinh làm tăng thời gian rặn. Ngoài ra, tuổi tác, di truyền và viêm mạn tính cũng là những yếu tố góp phần gây bệnh.

Phòng ngừa bệnh trĩ

Để phòng bệnh, bác sĩ Lu khuyên duy trì mọi người áp dụng chế độ ăn giàu chất xơ - trên 25g mỗi ngày kết hợp uống khoảng 2 lít nước. Người dân nên hạn chế món cay, chiên rán để tránh kích thích trực tràng.

Về sinh hoạt, bạn cần tập thói quen đi vệ sinh đúng giờ, mỗi lần không quá 5 phút và tránh dùng điện thoại khi đang đi vệ sinh. Người làm việc văn phòng hoặc phải đứng lâu nên vận động nhẹ 3-5 phút mỗi giờ để tăng tuần hoàn máu. Sau khi đi vệ sinh, bạn nên rửa bằng nước ấm và mặc đồ lót thoáng khí.

Bác sĩ cũng khuyến nghị người dân tập thể dục thường xuyên như đi bộ nhanh hoặc bơi lội ba buổi mỗi tuần, mỗi buổi khoảng 30 phút, giúp tăng lưu thông tĩnh mạch.