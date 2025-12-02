Đối với nhiều người, bánh mì trứng là món "ruột" vào buổi sáng. Không chỉ chế biến dễ dàng, món này còn ghi điểm cao về dinh dưỡng. Vị thơm giòn của bánh mì kết hợp hoàn hảo với độ mềm béo của trứng càng tăng điểm cộng. Nhưng điều gì xảy ra với cơ thể của bạn khi món ăn này trở thành bữa sáng cố định?

“Hoàn toàn bình thường và lành mạnh khi bạn ăn bánh mì trứng mỗi sáng”, bác sĩ Rohini Patil, chuyên gia dinh dưỡng người Ấn Độ, khẳng định, với điều kiện thành phần và khẩu phần được cân bằng.

Bánh mì trứng là món ăn dễ chế biến, được nhiều người ăn thường xuyên. Ảnh: Oetker

Loại bánh mì quyết định tất cả

Bác sĩ Patil giải thích trứng là một kho dinh dưỡng, giàu protein chất lượng cao, vitamin B, choline và các axit amin thiết yếu, hỗ trợ xây dựng cơ bắp, trao đổi chất và chức năng nhận thức. Yếu tố quyết định giá trị dinh dưỡng của món bánh mì trứng vì thế phụ thuộc vào loại bánh mì và cách chế biến. Dưới đây là cách mỗi loại bánh mì ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng của món ăn:

- Bánh mì trắng: Tinh chế cao, ít chất xơ, tiêu hóa nhanh, gây tăng đường huyết nhanh và khiến bạn đói sớm hơn.

- Bánh mì nâu: Thường chỉ là bánh mì trắng được thêm màu; không hẳn tốt hơn, trừ khi yếu tố nguyên cám được nhắc tới đầu tiên.

- Bánh mì nguyên cám: Nhiều chất xơ và vi chất hơn; làm chậm tiêu hóa, hỗ trợ sức khỏe đường ruột và giúp no lâu hơn. Đây là loại bánh mì bạn nên tìm mua ở siêu thị.

- Bánh mì đa hạt: Chỉ có lợi nếu là loại đa hạt nguyên cám. Nhiều loại bán trên thị trường vẫn được làm chủ yếu từ bột tinh chế với ít hạt rắc bên ngoài.

Theo Indian Express, chuyên gia dinh dưỡng khuyên tránh dùng quá nhiều dầu, bơ hoặc bánh mì trắng không chỉ giàu calo mà còn gây tăng đường huyết.

Để tránh nhàm chán, bạn có thể thay đổi nguyên liệu theo thời gian để tăng lượng chất xơ, chất chống oxy hóa và vi chất. Người ăn cũng có thể thêm nhiều rau vào trứng tráng. Bác sĩ Patil còn khuyến nghị bạn tự chế biến trứng tại nhà thay vì ăn ở hàng quán. “Khi đó, trứng thường được chế biến bằng dầu tinh luyện dùng lại nhiều lần, nhiều bơ, bánh mì chất lượng thấp và rất ít rau. Lượng calo và mức hấp thụ chất béo chuyển hóa có thể cao hơn đáng kể”, bác sĩ Patil cảnh báo.

Có gây tăng cân không?

Chuyên gia làm rõ rằng trứng thân thiện với việc kiểm soát cân nặng vì cung cấp protein chất lượng cao giúp no lâu, ổn định đường huyết và giảm cảm giác thèm ăn giữa buổi sáng. “Đối với người khỏe mạnh, một quả trứng mỗi ngày nhìn chung là an toàn. Tuy nhiên, tác động đến cân nặng phụ thuộc vào thành phần, nguyên liệu và cách chế biến món bánh mì trứng. Bánh mì và dầu mỡ nấu ăn là hai biến số quan trọng", bác sĩ Patil cho biết.

Ông giải thích, bánh mì trắng với trứng tráng bằng nhiều dầu khiến cơ thể bạn hấp thụ nhiều calo hơn, có thể tăng cân theo thời gian. Trong khi đó, bánh mì nguyên cám với trứng tráng bằng lượng dầu kiểm soát dẫn tới no lâu hơn, cải thiện phản ứng insulin và dễ duy trì cân nặng hơn.

Do đó, nếu cân bằng tốt, bánh mì trứng thực chất có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng. “Chìa khóa là khẩu phần, lượng dầu sử dụng, bổ sung chất xơ (như rau hoặc một phần trái cây ăn kèm) để hoàn thiện bữa ăn”, bác sĩ Patil kết luận.