Tóp mỡ - món ăn quen thuộc của nhiều gia đình - từng phổ biến trong thời gian khó. Ngày nay, khi đời sống khá giả hơn, món ăn này lại được hồi sinh như một đặc sản. Tóp mỡ có một số giá trị dinh dưỡng nhất định và rủi ro bạn cần lưu ý để tránh hại sức khỏe.

Lợi - hại của tóp mỡ

Tóp mỡ là phần thịt còn lại sau khi thắng mỡ lợn. Thành phần chủ yếu là chất béo, kèm một lượng nhỏ protein, vitamin A, E và khoáng chất như sắt. Tóp mỡ có vị giòn thơm, béo ngậy, có thể ăn riêng hoặc cho vào một số món ăn, tăng cảm giác ngon miệng và cung cấp năng lượng nhanh. Ở mức độ vừa phải, tóp mỡ vẫn có thể bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể.

Tóp mỡ giòn béo là món ăn được nhiều người yêu thích. Ảnh: Orientalcuisine

Tuy nhiên, tóp mỡ chứa hàm lượng chất béo bão hòa cao. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, ăn nhiều chất béo bão hòa sẽ làm tăng cholesterol và triglyceride trong máu, dẫn đến nguy cơ xơ vữa động mạch, cao huyết áp, bệnh tim mạch vành. Ngoài ra, khi chế biến, một số người thường cho nhiều muối để tăng vị đậm đà, khiến lượng natri vượt mức khuyến nghị, gây hại cho người bị cao huyết áp hoặc bệnh thận.

Tóp mỡ còn là món khó hấp thụ, nhất là với người có hệ tiêu hóa yếu. Ăn nhiều dễ gây đầy bụng, khó tiêu, thậm chí đau bụng. Do có độ giòn cao, tóp mỡ cũng có thể gây sặc nếu ăn vội hoặc không nhai kỹ.

Ăn tóp mỡ sao cho lành mạnh?

Điều quan trọng nhất khi ăn tóp mỡ là có chừng mực. Dù ngon miệng nhưng đây không phải món nên ăn thường xuyên. Bạn hãy xem tóp mỡ như món phụ hoặc nguyên liệu điểm xuyết, thay vì món chính hay đồ ăn vặt hằng ngày.

Khi chế biến, chỉ nên chiên đến khi tóp vừa vàng nhẹ. Nếu để cháy đen, món ăn có thể sinh ra chất gây ung thư, không nên sử dụng. Tóp mỡ nên được kết hợp với rau củ như cải xanh, rau muống hoặc dùng làm nhân bánh, trộn mì với rau để giảm ngấy và hỗ trợ tiêu hóa. Ngoài ra, nên hạn chế nêm muối hoặc nước mắm khi chế biến để tránh tăng lượng natri.

Ai không nên ăn tóp mỡ?

Ba nhóm người cần đặc biệt thận trọng khi ăn tóp mỡ là:

- Người đang giảm cân: Một miếng tóp mỡ nhỏ bằng đầu ngón tay chứa năng lượng tương đương nửa bát cơm. Ăn nhiều rất dễ vượt mức calo cho phép.

- Người mắc các bệnh “ba cao” (cao huyết áp, cao mỡ máu, cao đường huyết): Chất béo bão hòa làm tăng độ “tắc” của mạch máu, ảnh hưởng đến tim mạch.

- Trẻ em và người cao tuổi: Món này giòn dễ sặc, khó tiêu, gây áp lực cho hệ tiêu hóa.

Tóp mỡ là món ăn mang hương vị dân dã và gần gũi nhưng trong cuộc sống hiện đại, điều quan trọng là biết tiết chế. Ăn ít, ăn đúng cách và kết hợp thực phẩm hợp lý sẽ giúp bạn vừa thưởng thức trọn vẹn hương vị truyền thống vừa giữ gìn sức khỏe.