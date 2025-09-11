Theo hãng tin RT, ông Kirk, nhà hoạt động cánh hữu nổi tiếng của Mỹ đã bị bắn vào cổ trong lúc đang có bài phát biểu tại Đại học Utah Valley vào ngày 10/9. Chia sẻ với tờ New York Times, phát ngôn viên của Đại học Utah Valley cho hay, nạn nhân đã bị bắn từ một tòa nhà cách vị trí diễn thuyết khoảng 180m, khoảng 20 phút sau khi có bài phát biểu trước đám đông.

"Charlie Kirk vĩ đại và thậm chí là huyền thoại đã qua đời. Không ai hiểu hoặc có trái tim của giới trẻ tại Mỹ hơn Charlie. Anh ấy được tất cả mọi người yêu mến và ngưỡng mộ, đặc biệt là tôi. Nhưng giờ đây anh ấy đã không còn ở bên chúng ta nữa", ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social và gửi lời chia buồn tới vợ cùng gia đình Kirk.

Khoảnh khắc nhà hoạt động người Mỹ nổi tiếng Charlie Kirk bị bắn khi đang phát biểu. Video: RT

Theo Giám đốc Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel, một nghi phạm đã bị bắt giữ. Trong bài đăng trên mạng xã hội X vài giờ sau vụ nổ súng, ông Patel cho hay: "Đối tượng liên quan tới vụ nổ súng kinh hoàng, cướp đi sinh mạng của Charlie Kirk đang bị tạm giam. Cảm ơn chính quyền địa phương và tiểu bang Utah đã hợp tác với FBI. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin khi có thể”.

Được biết đến là người đóng vai trò quyết định trong chiến thắng của ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng gần đây, ông Kirk đã giúp vận động các cử tri trẻ, đặc biệt là nam thanh niên thông qua nhiều hoạt động tích cực trong khuôn viên trường đại học, các cuộc tranh luận trực tuyến cùng các hoạt động tiếp cận cử tri không ngừng nghỉ.

Ông Kirk có mối quan hệ mật thiết với ông Trump và gia đình tổng thống trong nhiệm kỳ lãnh đạo Nhà Trắng đầu tiên. Thậm chí, ông là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong việc định hình nền chính trị theo đường lối bảo thủ dành cho giới trẻ ở Mỹ. Ông Kirk đã kết hôn và có 2 con.

Ông Kirk nổi lên nhờ các cuộc tranh luận với sinh viên tự do, cấp tiến. Các video đã thu hút hàng chục triệu lượt xem trên nhiều nền tảng và được dịch sang nhiều ngôn ngữ, mở rộng tầm ảnh hưởng của ông ra ngoài lãnh thổ Mỹ. Ông cũng thu hút hàng triệu người theo dõi trên X và TikTok và trở thành cái tên quen thuộc trong giới trẻ ủng hộ phe bảo thủ.

Thông qua Turning Point USA, ông Kirk đã xây dựng tổ chức sinh viên bảo thủ phát triển nhanh nhất ở Mỹ, giúp ông Trump có được sự ủng hộ từ giới trẻ. Đáng nói, ông Kirk đã phản đối mạnh mẽ việc Mỹ viện trợ cho Ukraine và cho rằng an ninh biên giới của Mỹ quan trọng hơn.

Bình luận trên kênh Telegram về thông tin liên quan tới vụ nổ súng cướp đi mạng sống của ông Kirk, Kirill Dmitriev, trợ lý của Tổng thống Nga Putin đã ca ngợi Kirk vì lời kêu gọi đối thoại với Moscow. “Vụ ám sát nhằm vào nhân vật ủng hộ lẽ phải và phản đối sự cuồng loạn đang làm rõ sự rạn nứt sâu sắc ở Mỹ”, ông Dmitriev nhận định.